Tödlicher Unfall auf A661: 74-Jähriger läuft auf die Autobahn

Einer der Verletzten ist in die Klinik gebracht worden, für den anderen kam jede Hilfe zu spät.

Auf der A661 bei Offenbach erfasst ein Auto einen 74-Jährigen aus Offenbach. Dieser erliegt seinen Verletzungen.

Offenbach – Bei einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A661 zwischen Offenbach Taunusring und Offenbach Kaiserlei in Fahrtrichtung Bad Homburg ist am Donnerstag gegen 10.50 Uhr ein 74-Jähriger aus Offenbach ums Leben gekommen. Der Mann war aus bislang ungeklärten Gründen auf die Fahrbahn gelaufen. Was ihn dazu veranlasste, wird laut Polizei wahrscheinlich für immer ein Geheimnis bleiben. Der 26-jährige Fahrer des Opels erlitt einen Schock.

Mehrere Anrufer verständigten über den Notruf 112 die Feuerwehr und meldeten einen Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger, meldet die Feuerwehr Offenbach.

Feuerwehr sichert die Einsatzstelle ab

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ergab sich folgendes Lagebild: Keine Person eingeklemmt, eine verletzte Person ansprechbar, eine weitere verletzte Person nicht ansprechbar, bereits durch die Polizei vor Ort reanimiert.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle weiträumig ab und begann zeitgleich mit der Erstversorgung. Beide Patienten wurden an den Rettungsdienst und die eingetroffenen Notärzte übergeben.

Behinderungen im Verkehr

Nach erfolgter Erstversorgung wurde ein Patient durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, beim zweiten Patienten verliefen die Reanimationsversuche nicht erfolgreich. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Durch den Unfall kam es zu Behinderungen im Verkehr. Es staute sich kilometerweit. Zunächst war die A661 in Fahrtrichtung Oberursel bis 12.20 Uhr voll gesperrt. Anschließend nur ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben. Auf den Umleitungsstrecken, insbesondere auf der Sprendlinger Landstraße in Offenbach kam es stadteinwärts zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die A661 war erst um kurz nach 15 Uhr wieder voll befahrbar. (chw/dam)

