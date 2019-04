Tödlicher Unfall auf der A3: Mann stirbt an der Unfallstelle

Ein Mann gerät auf der A3 bei Offenbach mit seinem Mini in der Gegenverkehr. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

Offenbach – Am Sonntag es auf der A3 im Bereich der Anschlussstelle Offenbach zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 72-jähriger Autofahrer ist noch an der Unfallstelle verstorben, berichtet die Polizei.

Gegen 13 Uhr fuhr der 72-jährige Mann mit seinem Mini die A3 in Fahrtrichtung Würzburg. Schließlich fuhr er an der Anschlussstelle Offenbach ab. Im Kurvenbereich geriet er in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem Toyota Yaris zusammen.

Unfall auf der A3 bei Offenbach: Ein Toter, zwei Verletzte

Der 72-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des Toyota Yaris wurden sofort in ein Krankenhaus verbracht. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden Personen leicht verletzt sein. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an. (chw)

