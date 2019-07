Überall Kot: Nilgänse belästigen Schwimmbadgäste

Überall Kot im Waldschwimmbad auf der Rosenhöhe in Offenbach: Nilgänse belästigen Schwimmbadgäste.

Offenbach – Aktuelle Beschwerden von Gästen des Waldschwimmbads auf der Rosenhöhe in Offenbach über Verunreinigungen durch Nilgänse haben das Stadtgesundheitsamt auf den Plan gerufen. Bei einem unangemeldeten Ortstermin trafen Dr. Bernhard Bornhofen und seine Mitarbeiter eine etwa zehnköpfige Familie des umstrittenen Wassergeflügels an: Die Vögel wechselten in den früheren Morgenstunden munter von der Wiese ins Schwimmbecken und zurück. Hinsichtlich ihrer Hinterlassenschaften sei es aber nicht so dramatisch gewesen, wie es zuvor von Besuchern geschildert worden sei.

Eine, die sich beim Gesundheitsamt beschwert hat, ist unsere Leserin Claudia Meller. Was sie von ihren Erfahrungen auf der Rosenhöhe berichtet, liest sich äußerst unschön: „In den zwei Schwimmbecken und Planschbecken, insbesondere im Nichtschwimmerbecken ist der ganze Boden – je nach Tageszeit – mit mehr oder weniger extremen Ausscheidungen der Wildgänse bedeckt.“ Meller sorgt sich um die Gesundheit der Badegäste. „Die Ausscheidungen enthalten mit Sicherheit Kolibakterien, vielleicht sogar Salmonellen, wie es ja auch schon am Main festgestellt wurde.“

Nilgänse in Offenbach: Keine direkte Gefahr

Laut Gesundheitsamt besteht allerdings keine direkte Gefahr. Eventuelle Bakterien, die über Kot – Empfehlung: Direkten Kontakt vermeiden! – ins Wasser gelangen könnten, töte die Chlor-Zugabe ab. Infektionskrankheiten in Verbindung mit dem Badbetrieb seien keine registriert.

„Die Viecher sind aber nicht wegzudiskutieren, das ist kein Zustand, den Badegäste erwarten müssen“, sagt Stadtsprecher Fabian El Cheikh auch mit Hinblick auf den – übrigens seit gestern wieder zum Baden freigegebenen – Schultheisweiher, wo sich ebenfalls eine Kolonie Nilgänse eingerichtet hat. Maßnahmen, die Tiere zu vertreiben, haben bislang nicht gegriffen.

Nilgänse in Offenbach dürfen nur verscheucht werden

Genervt bis resigniert liest sich die Erklärung von Matthias Wörner, dem Vorsitzenden des badbetreibenden EOSC: „Was sollen wir mehr tun als reinigen? Habe einen leicht einsetzbaren Hochdruckreiniger beschafft. Wenn Verunreinigungen im Wasser sind, werden sie entfernt.“ Der Verein könne zusätzliches Personal einstellen, um den Aufwand abzufangen. Um die Mittagszeit werden jetzt die Becken kurzzeitig geschlossen, um etwaige Gänseköttel abzusaugen.

+ Für mehr Empathie mit den Tieren werben (von links) Claudia Ward, Martina Chane und Jasmin Igl. Foto: meidel © georg-foto,offenbach am main

Wörner bedauert, dass die Tiere nur verscheucht werden dürfen: „Keine Anwendung von Gewalt.“ Der EOSC besitzt eine Freigabe seitens des Ordnungsamts, die Gänse mit einer Schreckschusspistole zu verjagen. „Auch Gashupen haben wir, leider beides ohne Erfolg, auch das Einfangen hat die letzten Jahre nicht funktioniert.“

Nilgänse in Offenbach: Austausch mit benachbarten Kommunen

Die Stadt ist laut Sprecher El Cheikh im Austausch mit benachbarten Kommunen, denen die Nilgänse dieselben Probleme bereiten. Ein tierfreundliches Patentrezept ist noch nicht gefunden worden. Dass sich Offenbach dem Beispiel Frankfurts anschließt, sei nun nicht mehr ausgeschlossen: Dort waren die Gänse im Brentanobad zur Bejagung freigegeben worden. Allerdings: Bald danach tauchten sie dort wieder auf.

Dritter „Hotspot“ für die unheimlich intelligenten Tiere ist der Mainuferparkplatz. Dort hat die Stadt jüngst sage und schreibe 176 Exemplare gezählt. Um deren Wohl sind nun die Tierschützer des Frankfurter Projektes „Oase – Mensch und Tier im Einklang“ besorgt. Mit Schildern und Informationsbroschüren positionieren sich drei Damen am gestrigen Freitagnachmittag nahe der Carl-Ulrich-Brücke, um für mehr Empathie im Umgang mit den Vögeln zu werben.

Tierschützer sind besorgt

„Es herrscht eine regelrechte Hetzkampagne gegen Nilgänse“, sagt Oase-Initiatorin Martina Chane. „Die Leute glauben, sie seien böse und würden Krankheiten übertragen.“ In Chanes Augen ist das genauso wenig zutreffend wie die Behauptung, dass die Tiere sich invasiv verhielten und andere Vogelarten verdrängten. „Sie verhalten sich wie andere Gänse auch und sind zudem sehr sozial.“ Es sei nachgewiesen, dass viele Singvögel von der Anwesenheit von Nilgänsen profitierten. „Wenn sie laut sind, weil Gefahr droht, bekommen das auch die Singvögel mit.“ Daher spricht sich Chane vehement gegen das Abschießen aus.

VON THOMAS KIRSTEIN UND MARIAN MEIDEL

