Überraschende Einigkeit zwischen CDU und Linke

„70 Jahre Grundgesetz“ nahm der Politische Salon zum Anlass, mit zwei Kommunalpolitikern, wie sie gegensätzlicher kaum streiten können, darüber zu diskutieren. Herausgekommen ist ein hohes Maß an Übereinstimmung.

Offenbach – „Eigentlich muss am Grundgesetz nichts geändert werden“, reagiert Andreas Bruszynski auf eine Frage von Moderator Bruno Persichilli nach der Reformbedürftigkeit der geltenden deutschen Verfassung. Und Elke Kreiss nickt.

Es kommt im kommunalpolitischen Alltagsgeschäft nicht oft vor, dass sich Christdemokraten und Linke einmal einig sind. Bei dieser Frage trifft es zu. Die beiden Offenbacher Stadtverordneten sind Gesprächsgäste im Politischen Salon von Arbeiterwohlfahrt und Volkshochschule, der am Montagabend einen diesmal überschaubaren Zuhörerkreis im Else-Herrmann-Saal zusammenführt. „Vielleicht liegt es an der beginnenden Urlaubszeit“, vermutet Persichilli den Grund für die geringere Resonanz. Ohnehin ist es die letzte Veranstaltung der Reihe vor der Sommerpause.

Die Einschätzung der beiden Kommunalpolitiker über den Wert des Grundgesetzes deckt sich mit der Mehrheitsmeinung der Bevölkerung, denn rund neun von zehn Bundesbürgern finden einer aktuellen Befragung zufolge, die deutsche Verfassung habe sich bewährt. Allerdings gebe es Demokratiemängel. Die Gründerväter und -frauen der Nachkriegsverfassung hätten beim Abfassen des zentralen Rechtsdokuments für die bald darauf ausgerufene Bundesrepublik Deutschland große Weitsicht gezeigt. Besonders die als Grundrechtsparagrafen bekannten ersten 20 Artikel beinhalteten „eigentlich alles, was nötig ist“. Ihnen sei eine Ewigkeitsgarantie beschieden, lautet die Einschätzung des Juristen Bruszynski.

„Allerdings gibt es Diskrepanzen zwischen Verfassungsanspruch und gesellschaftlicher Wirklichkeit“, betont Kreiss und verweist auf die in Artikel 3 geregelte Gleichberechtigung der Geschlechter. „In der Arbeitswelt, vor allem bei der Einkommenssituation und den Aufstiegschancen, sind Frauen noch immer benachteiligt“, weiß die Industriekauffrau, seit 2014 Linken-Fraktionsvorsitzende in der Stadtverordnetenversammlung. Gerade auf diesen Gebieten sei noch eine Menge Luft nach oben.

„Das liegt aber nicht an Mängeln der Verfassung“, wirft Bruszynski ein. Vielmehr habe eine stark männerdominierte Gesellschaft die Ungleichbehandlung über lange Zeit „gepflegt“ und „nur allmählich bewegt sich was“. Das sei „immer noch zu schwerfällig“, ist Kreiss überzeugt und hält weitere Beispiele parat. Es zeige sich, dass etwa auch in der Asylrechtsfrage debattiert und gestritten werde, „was das Zeug hält“, obwohl das Grundgesetz in Artikel 16a klar regele, dass es Verfassungsrang genieße und Asyl nicht allein aufgrund der völkerrechtlichen Verpflichtung aus der Genfer Flüchtlingskonvention gewährt werde.

Lebhaft diskutiert das Publikum an diesem Abend mit, erweist sich ein ums andere Mal auch als Stichwortgeber. Manches ist drin, einiges fehlt im Grundgesetz: „Kinderrechte etwa sucht man vergebens“. Der Tierschutz wiederum sei aufgenommen, zitiert Bruszynski den angepassten Artikel 20a als Staatsziel. „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen – die Realität sieht vielerorts anders aus“, beklagt eine Zuhörerin und verweist auf die zunehmende Schwierigkeit, insbesondere für Menschen im Alter, bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Auch in Offenbach spitze sich dieses Problem zu. „Wir können nur punktuell etwas tun“, entgegnet Bruszynski und verweist auf das Bemühen der Kommune, bei der Schaffung neuen Wohnraums in eigener Verantwortung eine Sozialförderung vorzusehen. „Private Investoren können wir aber dazu nicht zwingen“, bekennt er. Trotzdem gibt es auch im Stadtgebiet Beispiele, etwa bei den in Bau befindlichen Kappus-Höfen, wo der Anteil wenigstens zehn Prozent beträgt. „Immer noch zu wenig, drum sollte sich bei künftigen Projekten der Anteil auf mindestens ein Drittel schrauben lassen“, hofft der CDU-Stadtverordnete.

„Wir leben seit 70 Jahren ein Provisorium, das wird auch noch eine Weile so bleiben – eben weil das Grundgesetz so gut ist und den Mensch in den Mittelpunkt stellt“, lautet am Ende der Veranstaltung sein Resümee. Elke Kreis bedeutet der in diesen Wochen begangene 70. Jahrestag der bundesdeutschen Verfassung „70 Jahre Frieden“.

Von Harald H. Richter