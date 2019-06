Unbekannter versucht Geldautomat zu sprengen

Ein Unbekannter versucht einen Geldautomaten in der Erich-Ollenhauer-Straße zu sprengen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein oder mehrere Unbekannte versuchen einen Geldautomaten in der Erich-Ollenhauer-Straße zu sprengen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Offenbach - Am Morgen des 24. Juni haben Unbekannte versucht, einen Geldautomaten in Offenbach zu sprengen. Laut der Polizei betrat ein junger Mann gegen 5 Uhr eine Bankfiliale in der Erich-Ollenhauer-Straße. Er hatte eine Handkarre dabei, beladen mit zwei Gasflaschen - wurde aber anscheinend gestört. Deshalb blieb es bei dem Versuch.

Mann trug schwarze Jacke, helle Hose und Handschuhe

Der mutmaßliche Täter soll eine schwarze Jacke, helle Hose und Handschuhe getragen haben. Der Mann könnte Komplizen gehabt haben.

Eine Gasflasche war rotbraun mit weißer Ummantelung, die andere Gasflasche grau, wie ein Bild der Polizei zeigt. An den Flaschen waren rotblaue Schläuche angebracht. Der Handkarren war bronzefarben mit blauen Griffen. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 069/8098-1234 bei der Polizei in Offenbach.

(red)

