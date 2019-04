US-Sport auf Offenbacherisch

Offenbach – Vor vier Jahren gründete sich der „American Football Club Rhein-Main-Rockets Offenbach“. Seitdem stieg der Verein von der sechsten in die viertklassige Oberliga auf. Am Samstag gingen Spieler, Cheerleaders, Trainer und Betreuer auf Werbetour durch die Stadt.

Es wundert nicht, wenn der Vereinsvorsitzende Thorsten Kruppka erzählt, er habe selbst lange Football gespielt. Acht Jahre trat der 51-Jährige für die mittlerweile aufgelösten „Hanau Hawks“ in der Bundesliga an. Mit dem Spitzenteam gewann er 1998 im Endspiel gegen Graz den Europokal. Kruppka wirkt, wie man sich einen Footballspieler vorstellt: 1,94 Meter groß und stabil genug gebaut, um nicht bei jedem kleinen Rempler auf den Rasen zu kippen. Darin sieht der Vereinschef ohnehin einen Unterschied zum Fußball. Sich grundlos krümmende Spieler tauchten beim Football nicht auf, „den sterbenden Schwan markiert bei uns niemand“.

Zum Trainerteam gehören mit Sabine Schindler und Naomi Ulber auch zwei Frauen. Ulber spielte als Jugendliche in einem Team in Frankfurt als „Linebackerin“ in einer Mannschaft von Jungs. Mit Denise Werné-Hafner gehört auch eine Frau zu den Gründerinnen des Clubs. Sie führt die Kasse, Sohn Yannic Kaspczak trägt auf dem Platz die Nummer 45. Wie Werné-Hafner erzählt, hat sie schon mit 14 Jahren Gefallen am Football gefunden.

Mit der US-Sportart renne man auch in Offenbach keine offenen Türen ein, bedauert der Vorsitzende Kruppka. Sponsoren zu gewinnen, ist kein Selbstläufer. Für viele potenzielle Mäzene seien die Kickers mahnendes Beispiel im Mannschaftssport. Denn der OFC sei in der Vergangenheit nicht immer durch solide Finanzführung aufgefallen. Dennoch gelang es den Rockets, neben „Sportwetten.de“ oder der „Fahrschule Trenkler“ noch weitere Unterstützer zu gewinnen.

Ein Honorar, wie im Fußball bis in die Kreisklasse durchaus üblich, bekommt bei den Rhein-Main-Rockets Offenbach keiner der 85 Spieler, von denen 55 jeweils im Kader stehen. Wie beim Fußball laufen elf Spieler auf. So gut wie bei jedem Spielzug wechseln aber die Akteure.

Football ist kein billiger Sport. Die Ausrüstung kostet zwischen 600 und 800 Euro. Nicht jeder junge Offenbacher kann sich das leisten. Der Vereinschef betont, „wenn bei uns einer wirklich spielen will, dann soll es am Geld nicht scheitern“. Was heißt, der Verein hilft zur Not mit einer Ausrüstung aus.

Teuer sind auch Auswärtsspiele. Eine Busfahrt wie am 8. Juni zu den „Kassel Titans“ kostet 1200 Euro, „dann haben wir aber noch keine Bratwurst gegessen“. Zu Heimspielen treten die Rockets im Sana-Sportpark am Wiener Ring an. Die Jugend kann nur in Hanau trainieren.

In den vergangenen Jahren kam American Football in die Diskussion. Nach ihrer Karriere in der NFL leiden viele Spieler an Depressionen. Eine Untersuchung von 111 Gehirnen verstorbener Spieler stellte bei 110 eine schwere Degeneration fest, die Folge häufiger Gehirnerschütterungen. „Wir nehmen das Thema sehr ernst“, betont Thorsten Kruppka. Die Studie habe zu einer Regeländerung geführt. Der Einsatz von Kopf gegen Kopf ist verboten: „Unser Training hat sich deshalb verändert.“

Nach dem Fotoshooting bei frischen Temperaturen im Büsing-Palais zieht der Tross zuerst in den Park nebenan, dann in die Innenstadt weiter. Beworben wird auch das erste Spiel der Saison, am 30. Mai gegen die „Hanau Hornets“ im Sana-Sportpark; Anpfiff 15 Uhr. Kruppka hofft, dass am Vatertag wieder mindestens 1200 Zuschauer kommen, so wie im letzten Jahr: „Wir sind weit und breit die einzigen, die dann ein Match haben.“

Weitere Infos: www.rockets-football.de

VON STEFAN MANGOLD