Nordend-Bürgerforum: Eigenes Viertel mitgestalten

Vorschläge zur Entwicklung des Quartiers und ihre Priorisierung standen im Mittelpunkt des zweiten Nordend-Bürgerforums. Sie sollen in das Integrierte Stadtentwicklungskonzept einfließen. Wer die Veranstaltung verpasst hat, kann noch bis 31. März online mitbestimmen.

Offenbach – Die Ludwigstraße bald eine Kreativmeile? Der Goetheplatz frisch möbliert? Mehr Grün- und Spielbereiche zwischen A 661 und Kaiserstraße? Antworten unter anderem darauf erwarten die Verantwortlichen im Offenbacher Rathaus und das mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) beauftragte Büro ProjektStadt der Nassauischen Heimstätte von einer möglichst intensiven Bürgerbeteiligung. Nach Monaten mit etlichen Stadtteilrundgängen und einem ersten Forum sind rund drei Dutzend Interessierte in die Halle des Boxclubs gekommen und nehmen erneut das Mitspracherecht wahr.

Es geht um städtebauliche Stabilisierung und Stadtteilimage sowie soziale Infrastruktur, aber auch um Kriminalprävention und Sicherheit, Sauberkeit im Quartier und lokale Ökonomie. Insgesamt zehn Handlungsfelder haben sich herauskristallisiert. Schautafeln heben hervor, worum es geht. Was bei der Nordend-Weiterentwicklung Vorrang genießen soll, kann Punkt um Punkt markiert werden oder in Sprechblasen eingetragen werden. „Bis Ende März lässt sich das Meinungsbild der Offenbacher Bevölkerung aber auch in einer Online-Befragung erfassen“, ermuntert Stadtrat Paul-Gerhard Weiß (FDP) zu aktiver Beteiligung.

Sicherheitskonzept wird gefordert

„Ich bin dafür, mehr kleinteilig angelegte Grünbereiche und für Kinder Gelegenheiten zum Austoben zu schaffen anstelle einer großen Anlage“, meint eine Bürgerin. Kurze Wege zum Spielplatz im Wohnviertel seien zudem identitätsstiftend, fügt sie hinzu. „Gestalterisch muss sich auf der Fläche unterhalb der A 611 dringend etwas tun“, verlangt ein anderer Forumsteilnehmer. Die meisten Markierungen freilich zählen Frederik Daub, Projektleiter im Fachbereich Integrierte Stadtentwicklung bei der Nassauischen Heimstätte, und Tobias Kurtz vom Stadtplanungsamt hinter zwei Handlungsempfehlungen: der Immobilienmarktbeobachtung und der Förderung (sub-) kultureller Angebote im Quartier. Aber auch ein Sicherheitskonzept für den von ethnischer Diversität geprägten Offenbacher Stadtteil wird eingefordert.

„Mich erstaunt, dass offenbar kaum jemand gestalterische Verbesserungen für den Goetheplatz wünscht“, wundert sich Daub gegen Ende der rund zweistündigen Veranstaltung. In der Vergangenheit hatte es öfters Kritik an der Ausgestaltung mit Wasserrinne und Stufen gegeben, die als Stolperfallen wahrgenommen werden. Der Umbau des Goetherings hingegen scheint den Bürgern dringlicher. „Keine gute Visitenkarte, wenn man nach Offenbach hineinkommt“, kritisiert ein langjähriger Anwohner das gegenwärtige Erscheinungsbild.

Auch eine Begrenzung der Nachverdichtung beziehungsweise der Erhalt der Nutzungsmischung im Nordend wird präferiert. Gleiches gilt für den Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur und die Umgestaltung der Pkw-Stellfläche am Karl-Carstens-Platz. Zudem wird Handlungsbedarf gesehen, was die Verbesserung des Wohnumfelds betrifft, etwa in Blockinnenhöfen, den wenigen vorhandenen Vorgärten und auf Abstandsflächen. „Schauen, was finanziell machbar ist“, formuliert Tobias Kurtz eine Aufgabe für alle Projektbeteiligte in der nächsten Zeit.

Neben den eher langfristig angelegten Veränderungen, für die Programmzuschüsse beantragt werden sollen, gibt es aber Möglichkeiten, um auf kurzen Wegen und mit einfachen Mitteln Verbesserungen für das Nordend zu erreichen. In diesem Zusammenhang kommt dem Quartiermanagement eine wichtige Rolle zu, ist es doch für viele Menschen im Viertel erster Ansprechpartner etwa bei unbürokratischer Mängelbeseitigung und dem Entfalten mancher gemeinschaftlicher Initiative durch gelebten Bürgersinn. VON HARALD H. RICHTER