Waldschwimmbad für Sommer gerüstet: Politik entscheidet über Hallen-Variante

Gemessen an den finanziellen und baulichen Turbulenzen vergangener Jahre war’s ein ruhiger Start: Im Waldschwimmbad auf der Rosenhöhe hat vor zwei Tagen die Sommersaison begonnen.

Offenbach – Auch wenn das Wochenendwetter wenig einladend ist und am heutigen Samstag die Wasserballer das große Becken für sich beanspruchen: „Wir sind auf die Saison gut vorbereitet“, sagt Matthias Wörner, Vorsitzender des Badbetreibers EOSC.

Was die Veränderungen angeht, kann er nur davon berichten, dass das 25-Meter-Becken einen neuen Anstrich bekommen hat und demnächst das Beachvolleyball-Feld auf dem Badgelände wieder hergerichtet wird. Ein wenig getrübt werden die Aussichten durch personelle Engpässe. Die Stelle des Badleiters ist vakant, und für die Wasseraufsicht würden noch Leute gebraucht, so der EOSC-Chef. Entspannen soll sich die Lage, wenn zwei Azubis demnächst ihre Prüfungen absolvieren.

Waldschwimmbad Offenbach: „Personal ist schwer zu bekommen“

Es ist ein grundsätzliches Problem: „Personal ist schwer zu bekommen, die Stadt Frankfurt gräbt uns alles ab, dort wird mehr bezahlt“, sagt Wörner. Als Klage über eine mangelnde finanzielle Ausstattung für den Badbetrieb will er das aber nicht verstanden wissen. Nachdem lange Zeit der städtische Zuschuss von 493 000 pro Jahr nicht reichte und der Verein aus eigener Kasse in Vorlage treten musste, war der jährliche Bertriebskostenzuschuss im Sommer 2018 wie berichtet massiv auf 853 000 Euro erhöht worden.

Spannend wird es mit Blick auf die nächste Wintersaison: Als sicher darf gelten, dass die alte Traglufthalle ein letztes Mal gute Dienste leisten muss. Grund: Die Anschaffung einer neuen Luftblase befindet sich noch in der Planungsphase, bis zum Ende der Sommersaison wäre das Vorhaben nicht zu stemmen.

Politik muss sich für konkrete Hallen-Variante entscheiden

Wie Wörner berichtet, liegt mittlerweile die Zusicherung des Landes vor, eine Neuanschaffung mit einer Million Euro zu unterstützen. Dazu müsse sich die Politik aber für eine konkrete Hallen-Variante entscheiden. Zur Auswahl stehen dem Vernehmen nach eine große Hülle, welche beide Becken umschließt oder zwei getrennte. Traglufthallen. Wörner favorisiert dabei Letzteres, weil man mit zwei Hallen in der Übergangszeit im Frühjahr und im Herbst flexibler reagieren könne.

Weiter ist zu entscheiden, ob das kleine 25-Meter-Becken fürs Schulschwimmen, sprich für Schwimmanfänger ertüchtigt wird. Dazu müsste dort eine neue, mit unterschiedlichen Höhenniveaus versehene Edelstahlwanne eingebaut werden. Weil es in Offenbach bis auf das zu gering dimensionierte Hallenbädchen in der Marienschule keine Möglichkeit gibt, Schulschwimmen für Anfänger anzubieten, dürfte die Entscheidung nicht so schwerfallen.

Wie Sportdezernent und Oberbürgermeister Felix Schwenke berichtet, hat er der Tansania-Koalition eine mit dem EOSC abgestimmte und mit einem Finanzierungsvorschlag versehene Variante vorgelegt. Demnach wäre das insgesamt rund 4,6 Millionen Euro teure Vorhaben ohne neue Schulden zu bewerkstelligen.

Infos zu Öffnungszeiten und Eintrittspreise unter: eosc.de

VON MATTHIAS DAHMER