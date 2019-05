CDU weist Vorwürfe einer Tansania-Verantwortung für Aufschub bei Toys’R’Us zurück

Für Verzögerungen bei der Neuplanung an der Stelle des bisherigen Toys’R’Us-Gebäudes kann keiner in der Tansania-Koalition was:

Offenbach – So entgegnet es CDU-Fraktionschef Roland Walter der SPD, die Forderungen besonders der Grünen nach einem Fahrradparkhaus zu ebener Erde als Ursache eines derzeitigen Stillstands ausgemacht hat. Tatsächlich, so Walter, liege der Aufschub „insbesondere an den nun nachträglich veränderten Vorstellungen des Investors, wohl um die Gesamt-Baukosten zu reduzieren“. Das seine eine wirtschaftliche Entscheidung, die nur Bauherr Michael Dietrich selbst treffen könne. Dieser hatte gegenüber unserer Zeitung noch nicht abgeschlossene Umsiedlungaktionen für Fledermäuse als Grund dafür angegeben, dass es momentan nicht weitergeht.

Christdemokrat Walter bezeichnet die Vorwürfe der SPD, die Tansania-Koalition habe durch „kleinliche Detailplanungen“ die Verzögerungen verursacht, als „nachweislich unzutreffend“. Selbst das Thema Fahrradstellplätze sei einvernehmlich geklärt gewesen.

Offenbach: Bauvorhaben an der Berliner Straße mit großem Engagement

+ Roland Walter: CDU-Fraktionsvorsitzender © Müller Das Bauvorhaben an der Berliner Straße sei mit großem Engagement der Bauverwaltung baurechtlich begleitet und gesteuert worden, lobt Walter. Seine Partei, Grüne und Freie Wähler hätten das „von Anfang an mit großem zeitlichen und inhaltlichen Einsatz“ begleitet. So hätten Beschlüsse schnell gefasst und städtebauliche Anforderungen an ein solches Gebäude erfüllt werden können. Und Walter wäre nicht Walter, wenn er nicht auch in diesem Zusammenhang seinen Intimfeind unterbrächte: Leider habe die SPD „offensichtlich vergessen, dass es der Ex-Oberbürgermeister Horst Schneider schlichtweg übersehen hat, dass Abriss und Neubau gerade in diesem Bereich einen äußerst hohen planerischen und finanziellen Aufwand erfordern, um städtebaulichen Erfordernissen für die Zukunft gerecht zu werden“. Da habe Tansania einiges nachzusteuern gehabt.

Von der geplanten Kubatur mit Arkaden verspricht sich der CDU-Mann einen Beitrag zur Aufwertung der Innenstadt. Der Investor, so Walter, habe mehrfach betont, wie zufrieden er mit dem erarbeitenden Ergebnis und dem Bebauungsplan sei. Die SPD versuche mal wieder, „irgendwas irgendwie zu skandalisieren“, was „fachliche Inkompetenz und wiederholtes Ignorieren der Fakten“ zeige. Tansania geht jedenfalls davon aus, dass das Vorhaben realisiert wird: „Aber der Ball liegt beim Investor.“

tk

Lesen Sie auch: SPD: Tansania an Verzögerungen bei Toys‘R‘Us schuld