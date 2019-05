Wer wohnt im Haus? Ein Besuch auf den Stockwerken

Wir nehmen ihre Pakete an, grüßen sie im Flur und helfen ihnen beim Tragen der Einkäufe. Unsere Nachbarn begegnen uns fast jeden Tag.

Offenbach – Doch was wissen wir über die Menschen die über, neben und unter uns wohnen? Und wie gut kennen sie sich untereinander? Mit diesen Fragen habe ich mich auf den Nachhauseweg gemacht. Ein Besuch an den Wohnungstüren.

Unser vierstöckiger Altbau in der Innenstadt beherbergt fünf Wohnungen, in denen drei Familien und zwei WGs zusammenleben. Das Haus gehört der Gemeinnützigen Baugesellschaft (GBO). Der Hinterhof mit kleinem Garten dient den Nachbarskindern als Spielplatz, auf dem täglich getobt, gemalt und öfter auch mal gestritten wird.

Erdgeschoss.

Ein paar steinerne Stufen führen mich zur ersten Haustür. Die Klingel ist schrill. Nach ein paar Sekunden geht die Tür auf, eine Frau im Bademantel steht dahinter. „Ich spreche nix Deutsch“, sagt sie und zuckt entschuldigend mit den Achseln. Ich bedauere die Sprachbarriere. Hoffentlich habe ich ein Stockwerk höher mehr Glück.

1. Obergeschoss.

Eine Frau mit blondierten Haaren öffnet die Tür und begrüßt mich freundlich. Die Idee zur Nachbarbefragung findet sie prima, man wisse ja eigentlich viel zu wenig übereinander. Und das, obwohl sie mit ihrem Mann, der 23-jährigen Tochter und dem 19-jährigen Sohn schon seit zwölf Jahren im Haus wohnt. „Ich bin bis jetzt zufrieden“, sagt sie über ihre Nachbarn. „Hier wurde noch nie was geklaut“, sagt sie und zeigt auf den Schuhschrank voller Sneaker im Flur.

Im weiteren Gespräch erzählt sie mir, dass ihr Mann und sie vor über 20 Jahren von Mazedonien nach Deutschland ausgewandert sind. Heute arbeitet sie in der Manufaktur „Piastro“ in der Senefelder Straße und fertigt Violinen-Saiten. „Spannend“, denke ich und bedauere, dass wir uns nicht schon früher mal länger unterhalten haben. Noch während unseres Gesprächs zwischen Tür und Angel kommt Stephie aus dem zweiten Stock die Treppen herunter. In der Hand hält sie zwei Mülltüten und ein Päckchen. „Gehst du oder kommst du?“, fragt sie mich und drückt mir nach meiner Antwort das Päckchen in die Hand. Es ist für meine Mitbewohnerin. Auch das ist Nachbarschaft.

2. Obergeschoss.

Stephies Mitbewohnerin Nancy lässt mich in ihre Wohnung. Wir sehen uns häufiger, zu Besuchen auf dem Wochenmarkt oder zum gemeinsamen Glas Wein in der Küche. Stephie wohnt seit acht Jahren im Haus, Nancy ist vor drei Jahren dazugekommen. Die Wohnung teilen sie sich mit Ricarda und ihrem Kater Topeka. Die Nachbarn kennen sie alle vom Sehen. Nancy fällt es jedoch schwer, jeden im Haus zuzuordnen. „Manche würde ich auf der Straße gar nicht erkennen“, glaubt sie. Beide nervt es, dass Bewohner im Hausflur rauchen und die laute Musik zur „Badsession“ vom Nachbar unter ihnen. Die Wände im Altbau sind schließlich dünn. „So wie es sich anhört, macht er da oft Party“, sagt Stephie und rollt mit den Augen. Nancy lobt die Bereitschaft zur Mithilfe der Hausbewohner, wenn sie etwas Schweres die Treppen hochtragen muss. Auch das Paketabholen klappe gut. Ob sie sich mehr Gemeinschaft innerhalb des Hauses wünschen? „Nee ich brauche das nicht, ich wohn’ ja nicht auf dem Dorf“, ist Stephies klare Meinung. Die beiden freuen sich jedoch immer, wenn sie der Nachbarin unter ihnen, der Mazedonierin, behilflich sein können – und wenn es nur durch das Leihen einer Luftpumpe ist.

3. Obergeschoss.

Dort lebe ich seit zwei Jahren mit meinen beiden Mitbewohnerinnen Nora und Simone.

4. Obergeschoss.

Die Tür wird von innen aufgeschlossen. Dahinter steht ein junger Mann, Hamzah. Seine Familie stammt aus Marokko. Der 22-Jährige wohnt mit seinen Eltern, seinem 19-jährigen Bruder Bilad und seiner großen Schwester seit 19 Jahren im Haus. Mit den mittlerweile erwachsenen Kinder der mazedonischen Familie sei er aufgewachsen, erzählt er. „Von euch unten höre ich nicht viel“, sagt er mir. „Ab und zu gab es mal Party, zu Halloween oder Geburtstagen.“ Gute Nachbarschaft bedeute für ihn, keinen Ärger zu haben. „Das A und O ist, dass man gut miteinander umgeht“, findet er und gibt mir Tipps für einen Marokko-Urlaub. Die Leute dort seien sehr gastfreundlich. Auch ich könne gerne jederzeit vorbeikommen, wenn ich etwas brauche. Das macht gute Nachbarschaft aus.

von Tamara Schempp