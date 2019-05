Die Zahl der privaten Waffen steigt: Rüstet Offenbach auf? 

Die Zahl der Deutschen, die sich privat bewaffnen, hat sich seit 2013 mehr als verdoppelt. In Wiesbaden gibt es seit Januar eine Waffenverbotszone. Auch in Offenbach kann jeder Bürger gegen eine Gebühr von 53 Euro den kleinen Waffenschein beantragen.

Offenbach – Kaum etwas ist so subjektiv wie das individuelle Sicherheitsgefühl. Unabhängig von aktuellen Kriminalstatistiken steigt bundesweit die Zahl der Bürger, die einen kleinen Waffenschein beantragen. Dieser berechtigt dazu, Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffen zu tragen. 610 000 Menschen haben den Schein in Deutschland aktuell, seit 2013 hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Aber macht sich der Trend zur privaten Aufrüstung auch in Offenbach bemerkbar? Wir haben das Ordnungsamt, Bürgermeister Peter Freier und Waffenhändler Thomas Messer befragt.

Peter Weigand, Leiter des Ordnungsamtes, teilt die Zahlen: 823 Offenbacher besitzen derzeit den kleinen Waffenschein. Haben ihn 2017 noch genau 100 Menschen bei der Stadt beantragt, waren es im Folgejahr 121 – ein leichter Anstieg also. „Aber das macht sich im Stadtbild nicht bemerkbar“, so Weigand. Er hält die Lage für „eigentlich unproblematisch“.

Doch wie sieht es mit unerlaubtem Waffenbesitz aus? Auch das kann Weigand beziffern: Im Jahr 2017 wurden in Offenbach 19 Waffenverbote ausgesprochen, 2018 waren es sechs Fälle mehr. Diese Verbote werden erteilt, sobald ein Waffenträger sich als unzuverlässig, verwirrt oder böswillig erweist. „Ein Typ rannte zum Beispiel mal mit einem Kochmesser in der Stadt herum – dem haben wir natürlich ein Verbot ausgesprochen.“

Etwas deutlicher ist die Zahl der Ordnungswidrigkeiten im Bezug auf Waffenbesitz gestiegen: von 79 Fällen 2017 auf 94 im Folgejahr. Unter Ordnungswidrigkeiten fällt hier vor allem der Besitz verbotener Waffen. „Dabei handelt es sich in der Regel um Einhandmesser“, so Weigand. Also Springmesser oder sogenannte „Butterflies“, die ausschließlich der Gewaltausübung dienen und daher verboten sind. Knapp 400 Euro Strafe kostet es, wenn man mit einer solchen Waffe erwischt wird.

Peter Weigand zufolge herrscht in Offenbach aktuell nicht das große Aufrüsten. Thomas Messer, Inhaber der Messer Waffenhandel und Sicherheitsgesellschaft mbH, sieht das anders. „Die Zahl der Leute, die zu uns kommen, weil sie eine Waffe kaufen wollen, steigt schon seit drei, vier Jahren.“ Seit Silvester 2015 die sexuellen Übergriffe am Kölner Hauptbahnhof bundesweit Aufsehen und Entsetzen erregten, sei vor allem die Zahl der Frauen gestiegen, die sich verteidigen können wollen.

Ansonsten gebe es für Reizgas und Schreckschusswaffen keine klar umrissene Klientel. Der Wunsch nach Bewaffnung ziehe sich durch sämtliche Gesellschaftsschichten. „Eine Krankenschwester, die mit dem Fahrrad immer in die Uni gefahren ist, hat sich eine Gaswaffe gekauft, weil die Zustände, wenn man am Main entlang fährt, aus ihrer Sicht immer bedenklicher wurden“, erinnert sich Messer. „Wir haben hier auch schon eine 75-jährige Oma gehabt, die sich eine Gaspistole gekauft hat.“ Messer glaubt nicht, dass der von ihm beobachtete Trend zur Bewaffnung in absehbarer Zeit abebbt.

In seinen Augen gibt das die Sicherheitslage in Deutschland nicht her. „Die Kriminalstatistik kann man so und so lesen, aber allein in den letzten Wochen hatten wir in Offenbach zwei Tote, eine in den Hals geschossen, einer abgestochen“, bezieht er sich auf den Mordfall in der Luisenstraße am 10. und die Bluttat in der Gerberstraße am 17. Mai (wir berichteten).

Berücksichtigt man jedoch tatsächlich die Kriminalstatistik 2018 des Polizeipräsidiums Südosthessen, stehen diese beiden Fälle im Widerspruch zur allgemeinen Tendenz: Mit genau 45 060 Straftaten wurden 2018 in Südosthessen 71 Fälle weniger gezählt als noch im Vorjahr. Das ist der niedrigste Wert seit Eröffnung des Polizeipräsidiums im Jahr 2001. Die Straßenkriminalität hat sich seitdem laut Statistik sogar halbiert.

Während Polizei und Rathaus in der Landeshauptstadt Wiesbaden die Bewaffnung der Bevölkerung als so gravierend erachten, dass sie in der dortigen Innenstadt eine Waffenverbotszone einrichten, sind derlei Maßnahmen für Offenbach bislang nicht angedacht. „Wir haben hier keine Partymeile“, erklärt Ordnungsdezernent Peter Freier. „Höchstens den Wilhelmsplatz beim Tanz in den Mai, und selbst da passiert überhaupt nichts.“ Gleichwohl, räumt er ein, habe die politische Diskussion über Waffenverbotszonen erst begonnen. „Das wird irgendwann ein Thema werden, aber erst einmal müssen wir uns in der Politik dazu eine Meinung bilden.“

VON MARIAN MEIDEL

