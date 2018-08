Hilfe für die Feuer-Opfer

Offenbach - Plötzlich die eigenen vier Wände zu verlieren, gehört für die meisten Menschen zu den schrecklichsten Szenarien, die sie sich ausmalen können.

Genau das ist einer Familie in Bürgel am Samstag widerfahren, als aus bislang unbekannten Gründen im Dachgeschoss des dreistöckigen Wohnhauses an der Hessenstraße ein Feuer ausbrach (wir berichteten). Dass alle Beteiligten unversehrt geblieben sind, ist der zehnjährigen Serrina zu verdanken, die ihre Geschwister ins Freie brachte und sämtliche Hausbewohner alarmierte, als sie den Brand in der Wohnung ihrer Familie bemerkte. Als Mitglied der Rumpenheimer Kinderfeuerwehr wusste Serrina, was zu tun war.

Der entstandene Schaden ist zu verheerend, als dass die Familie schnell wieder einziehen könnte. Dennoch gibt es immerhin ein Glück inmitten des Unglücks: Obdachlos sind das tapfere Mädchen und seine Lieben nicht. „Wir haben die Familie in einer Drei-Zimmer-Wohnung untergebracht, die wir gerade für solche Fälle immer bereithalten“, berichtet Holger Pohl von der Gemeinnützigen Baugesellschaft Offenbach (GBO). Dort dürfe die Familie, wenn sie möchte, so lange bleiben, bis Kriminalpolizei und Brandexperten mit der Unfall-Wohnung fertig seien und sie wieder als bewohnbar freigegeben werde. „Und das wird wahrscheinlich eine Weile dauern“, prognostiziert Pohl. Ob Serrinas Eltern eine Hausratversicherung haben, entziehe sich seiner Kenntnis.

Gestern hat sich außerdem ein Leser bei der Offenbach-Post gemeldet, der – durch unsere Berichterstattung auf das Unglück aufmerksam geworden – seine Hilfe anbietet. „Ich habe ein leer stehendes Haus, das voll bewohnbar ist“, sagt Armin Fay. Einrichtungstechnisch sei alles da, es müsse nur ein wenig aufgeräumt werden. Serrinas Familie könne in dem Ein-Familien-Haus problemlos unterkommen. „Wenn ich helfen kann, tu ich’s gerne“, so Fay.

Auch per Spende kann man Serrina und ihre Familie nach wie vor unterstützen. (mei)

Spendenkonto:

Freiwillige Feuerwehr Offenbach - Rumpenheim e.V.

Stichwort „Helft Serrina“

IBAN DE70 5055 0020 0006 0678 91, Sparkasse Offenbach.

