Hoher Lärmpegel im Staatswald nervt Anwohner

Offenbach - Schneisen der Verwüstung ziehen sich derzeit durch den Staatswald hinter der Rosenhöhe. Zwischen Oktober und März stehen in dem Naturschutzgebiet Fällarbeiten an. Von Steffen Müller

Was für Waldbesucher wie sinnlose Zerstörung anmutet, ist laut Hessenforst ein ganz gewöhnlicher Vorgang. Doch auch die Förster sorgen sich um den Wald. Es geht um Lärm, Schadstoffe und den Klimawandel. Abgeknickte Kronen, entwurzelte Bäume, Lücken im einst so dichten Unterholz: Der Anblick im Staatswald ist nicht immer schön. Das weiß auch Michael Löber, stellvertretender Leiter von Hessenforst. „Für viele Besucher wirkt er katastrophal.“ Allerdings wird die Optik an einigen Stellen in Kauf genommen, ein Eingreifen in die Natur ist laut Löber unvermeidlich. „Eine Verjüngung des Waldes ist notwendig. Als Forstamt ist es unsere Pflicht, einzugreifen.“

+ 63,8 Dezibel entsprechen in etwa einem Fernseher in Zimmerlautstärke oder einer Nähmaschine. © Müller Soll heißen: Da sich der Wald im permanenten Wandel befindet und der Bestand alt ist, hilft Hessenforst beim Umbruch nach. „Alle 150 bis 200 Jahre würde sich der Wald ohnehin von selbst austauschen“, erklärt Löber. Deshalb weist er Kritik zurück, wie die von Leser Andreas T., der Wald werde gerodet, nur um mit dem Holz Gewinn zu machen. „Die Bäume sollen einhundert Jahre stehen bleiben. Unsere Aufgabe ist es, die begleitende Konkurrenz zu entfernen“, entgegnet Löber.

Damit die Bäume ordentlich wachsen und gedeihen können, benötigen sie Platz und Licht. Deshalb sind einige Fällungen unabdingbar. Um sogenannte Zukunftsbäume herum, die der Förster auswählt, werden die entsprechenden optimalen Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen. „Das dabei anfallende Holz wird dann verkauft“, macht Löber keinen Hehl daraus, dass sich die Instandhaltung des Waldes durch den Holzhandel refinanziert. Rund zehn Prozent der Bäume werden jedes Jahr gefällt.

In einem Zehn-Jahres-Plan ist festgehalten, wie viel Holz gefällt werden darf. An welchen Stellen gearbeitet wird, entscheidet auch der Markt. Löber: „Letztes Jahr war die Nachfrage nach Buche und Industrieholz geringer, da haben wir uns für andere Bäume entschieden.“ Gemäß Plan muss diese Fällung aber nachgeholt werden. „Wir wirtschaften stets nachhaltig und fällen nur so viel Holz, wie nachwächst“, beteuert Löber.

Nachwachsender Bestand

Entgegen häufig geäußerten Vermutungen sind die nachkommenden Bäume keine Setzlinge aus Schulen, sondern natürlich gewachsene Eichen, Kiefern, Buchen oder Fichten. „Unser Ziel ist es, gar nicht zu pflanzen, sondern eine Naturverjüngung durch den nachwachsenden Bestand“, erläutert Michael Löber.

Was der stellvertretende Forstamtsleiter allerdings nicht leugnen kann, ist der bedenkliche Zustand des Naturschutzgebietes. „Gesund ist der Wald nicht.“ Der Forst leidet unter dem Klimawandel und den Schadstoffen im Ballungszentrum Rhein-Main. „Aktuell haben wir uns auf einem hohen schlechten Niveau stabilisiert, aber wir haben Bedenken, dass sich die Situation weiter verschlechtert“, warnt Löber. Mittlerweile ist das Grundwasser in Offenbach auf rund 25 Meter Tiefe abgesackt. „Früher lag es deutlich höher. Die Wurzeln der Bäume kommen nicht mehr an das Wasser dran.“ Da die Winter immer trockener und die Sommer immer wärmer werden, sind viele Bäume mit zu wenig Flüssigkeit versorgt.

Ein weiteres Ärgernis ist die Geräuschkulisse im Wald. Statt Vogelgezwitscher oder das Rascheln im Unterholz durch einen Hasen hört man Fluglärm und vorbeirasende Autos von der A3. Bei geschlossenen Augen klingt es nicht so, als sei man in einem Erholungsgebiet.

Wie werde ich Förster/in? Zur Fotostrecke

Wie laut der Geräuschpegel durch Flugzeuge und Fahrzeuge ist, verdeutlicht eine Messung. 63,8 Dezibel zeigt das Gerät an. Des entspricht in etwa einem normalen Gespräch, einer Nähmaschine oder einem Fernseher in Zimmerlautstärke. „Der Lärm wird immer schlimmer“, sagt Leser Andreas T., der seit 45 Jahren regelmäßig im Wald spazieren geht.

T. vermutetet, dass durch die Abholzung die Dezibelzahl weiter zugenommen hat, da die Bäume nicht mehr als Schallschutz dienen. „Auf meinem Balkon kann ich nicht mehr in Ruhe sitzen.“ Die Wohnung des 63-Jährigen grenzt direkt an den Wald. Der hohe Geräuschpegel ist auch dem Forstamt ein Dorn im Auge. Eine Beeinflussung durch die Fällung schließt Michael Löber allerdings aus. „Der Flug- und Autoverkehr ist in den letzten Jahren insgesamt mehr geworden.“