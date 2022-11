Offenbach: Riesige Menge an Holz geklaut - Diebe müssen mit mehreren Lkw angerückt sein

Von: Clara Veiga Pinto

Teilen

Hier lag das Holz: Unbekannte müssen es mit fünf bis sechs Lkw-Ladungen abtransportiert haben. © Polizei Südosthessen

Fünf bis sechs Lkw-Ladungen Holz werden aus einem Waldstück bei Offenbach gestohlen. Wer die Täter sind, weiß noch niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Offenbach – Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag eine riesige Menge Holz bei Offenbach gestohlen. Mit mehreren Lkw-Ladungen entwendeten sie das Holz aus einem Waldstück zwischen der Bundesstraße 459, der Landesstraße 3117 und der Dietzenbacher Straße. Das teilt die Polizei in einer Mitteilung mit.

Der Eigentümer meldete den Diebstahl der auf drei Meter Länge geschnittenen Stämme am Dienstagmorgen (29. November), 6.30 Uhr, bei der Polizei. Am Montagmittag, gegen 13 Uhr, befanden sich die Baumstämme, die an vier verschiedenen Standorten innerhalb des Waldstückes gestapelt waren, laut Polizei noch auf ihren Ablageplätzen.

Fünf bis sechs Lkw-Ladungen: Unbekannte stehlen unzählige Holzstämme in Offenbach

Laut des Eigentümers müssen die Holzdiebe etwa fünf bis sechs Lastkraftwagenfahrten für den Abtransport benötigt haben. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Unbekannte am Holzdiebstahl beteiligt gewesen sein müssen. Die Ablageorte des fehlenden Holzes waren im Bereich der Lochschneise sowie der Dietzenbacher Schneise.

Hinweise unter der Rufnummer 06074 / 8370 an die Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

Zu einem weiteren kuriosen Diebstahl kam es vor ein paar Tagen: In Offenbach brachen Diebe bei einem Autohaus ein. Ein vollständiges Auto nehmen sie nicht mit – sondern nur die Sitze eines VW Multivans. (Clara Pinto)