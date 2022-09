Hubschrauberflug und Straßensperrungen: Polizei erklärt Einsatz in Offenbach

Von: Alexander Gottschalk

Ein Hubschrauber kreiste am späten Dienstagabend (20. September) über Offenbach. Die Polizei suchte einen Mann, gegen den ein Haftbefehl vorlag. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Aufregung am Dienstagabend rund um die Mathildenstraße in Offenbach: Die Polizei wollte dort einen Haftbefehl vollstrecken. Dies lief aber nicht nach Plan.

Offenbach - Wenn ein Hubschrauber minutenlang über dem Stadtgebiet kreist, bleibt das nur selten unbemerkt. So auch am Dienstag (20. September) in Offenbach, wo es im Bereich der Mathildenstraße am späten Abend zu einem größeren Polizeieinsatz kam. Dessen Hintergründe klärte das örtliche Polizeipräsidium nun auf Nachfrage auf.

Demnach suchten die Einsatzkräfte einen Mann, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Diesen hatte die Polizei am Dienstag vollstrecken wollen, den Gesuchten zunächst aber nicht in einer Wohnung in der Mathildenstraße angetroffen. Später erreichte die Beamten die Nachricht, der Mann sei zurück. Als sie gegen 22.15 Uhr vor Ort ankamen, war dieser jedoch auf das Dach des Hauses geklettert.

Polizeieinsatz in Offenbach: Mann steigt freiwillig von Dach herunter

Die Polizei sperrte umliegende Straßen ab. Der Hubschrauber wurde gerufen, um den Mann genau auf dem Dach lokalisieren und beobachten zu können. Schließlich sei es gelungen, den Kletterer mit Worten zum freiwilligen Abstieg zu bewegen, wie ein Behördensprecher sagte. Von einem Suizidversuch geht die Polizei nicht aus. Ob der Mann fliehen wollte, ist unklar.

Die Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest, der Hubschrauber drehte ab. Zum Hintergrund des Haftbefehls sowie zum Festgenommenen selbst machten die Beamten zunächst keine näheren Angaben. Ihr Einsatz in Offenbach war kurz nach 0 Uhr beendet, auch alle Straßensperrungen wurden zu diesem Zeitpunkt wieder aufgehoben. (Alexander Gottschalk)