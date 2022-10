Hunde-Attacke in Offenbach: Mann verletzt – Polizei sucht Halterin

Von: Lucas Maier

Ein Schäferhund soll in Offenbach einen Mann aus dem Nichts angegriffen haben. Jetzt sucht die Polizei nach der Halterin.

Offenbach – Ein Hund beißt einen 32-jährigen Mann unvermittelt in den Arm. Die Halterin sucht schnell das Weite, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Gegen 15.20 Uhr am Mittwoch (28. September) war das Opfer in der Hafenallee in Offenbach unterwegs, als er angegriffen wurde, wie die Polizei mitteilt. Es handelte sich bei dem Tier um einen angeleinten Schäferhund.

Offenbach: Polizei sucht Hundehalterin

Die Hundehalterin soll sich laut Polizei nach dem Vorfall nicht um den leicht verletzten Mann gekümmert haben. Ungefähr 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur soll die Frau gewesen sein. Außerdem soll sie lange, blonde Haare gehabt haben.

Hund greift Mann in Offenbach an: Jetzt sucht die Polizei die Halterin. (Symbolbild) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die Polizei Offenbach hofft nun auf Hilfe aus der Bevölkerung. Wer kennt die Hundehalterin? Wer hat die Situation beobachtet? Zeugen können sich unter der Rufnummer: 069/8098-5100 bei der ermittelnden Behörde melden. (Lucas Maier)

Im Landkreis Offenbach kommt es in der Folge eines Bisses zu einer Diskussion um Listenhunde.