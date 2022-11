Hund in Offenbach gestohlen: Wo ist Lucky?

Von: Niklas Hecht

In Offenbach soll eine junge Frau einen Hund gestohlen haben. Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Offenbach - Wo ist Lucky? Das fragt die Polizei in Offenbach. Der kleine weiße Malteser wurde am Samstag (5. November) in der Mathildenstraße gestohlen. Gegen 12 Uhr habe sein Gassi-Geher ihn vor dem dortigen Supermarkt an einer Stange angebunden, berichtet die zuständige Polizeistelle.

Als der Mann zurückgekommen sei, sei Lucky, der zu dem Zeitpunkt ein graues Geschirr und eine schwarze Leine getragen habe, weg gewesen. Ersten Erkenntnissen zufolge habe eine 20 bis 30 Jahre alte und etwa 1,60 Meter große Frau den Hund an sich genommen und sei mit ihm in Richtung Park/Spielplatz davongerannt.

Malteser Welpe. (Symbolbild) © Shotshop/Imago

Hund in Offenbach gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Die Diebin habe laut Polizei eine mehrgewichtige Figur und ein Muttermal neben der Nase gehabt. Sie habe Bluejeans und ein grünes Kopftuch getragen. Unter der Telefonnummer 069 8098-5100 bittet die Offenbacher Ermittlungsgruppe um weitere Hinweise zur Täterin und dem Verbleib des Tieres. (nhe)

