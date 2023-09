Offenbacher beschützt seine Hunde – und kassiert dafür Ohrfeige

Von: Max Schäfer

Aggressive Hunde führen zu einem Streit zwischen den Besitzern in Offenbach. Ein Unbekannter gibt einem 56-Jährigen eine Ohrfeige – und muss selbst einstecken.

Offenbach – Hunden und ihren Besitzern wird nachgesagt, ähnlich auszusehen. In Offenbach haben zwei Hundebesitzer auch das Verhalten ihrer Tiere nachgeahmt. Am Dienstagvormittag, 5. September, kam es im Valentin-Unkelbach-Weg zu einem Zwischenfall, bei dem zwei Hundebesitzer in einen handgreiflichen Konflikt gerieten. Die Auseinandersetzung ereignete sich laut Polizei gegen 11 Uhr im Bereich der einstelligen Hausnummern.

Ein etwa 1,85 Meter großer Mann mit schmächtiger Statur, grauen Haaren und einem kurzen Bart, war in Begleitung von zwei kleinen Hunden unterwegs. Er soll zwischen 60 und 65 Jahre alt sein, berichtete die Polizei. Die beiden Vierbeiner zeigten aggressives Verhalten gegenüber dem Hund eines 56-jährigen Hundebesitzers.

Aggressives Verhalten der Hunde löst Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Offenbach aus

In einem Versuch, eine mögliche Beißattacke der aggressiven Hunde zu verhindern, stellte sich der 56-Jährige schützend vor sein eigenes Tier und schob einen der aggressiven Hunde mit dem Bein weg. Dieses Handeln führte jedoch zu einem wütenden Ausbruch des älteren Mannes. Er habe dem 56-Jährigen eine Ohrfeige verpasst und ihn bedroht, teilte die Polizei mit.

Die Situation eskalierte weiter, als es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern kam. Infolgedessen stürzte der bis dato unbekannte ältere Mann zu Boden.

Nicht immer geht es zwischen Hunden friedlich zu: Zwei aggressive Tierbeiner lösen einen handfesten Streit der Besitzer aus. (Symbolfoto) © Pond5 Images/Imago

Die Polizei in Offenbach sucht nun nach Zeugen des Konflikts. Sie können sich unter der Telefonnummer 069 8098-5100 bei der Polizei melden.

