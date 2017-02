ESO investiert vier Millionen Euro in Straßen

Schlaglöcher noch und nöcher: Egal auf welchen Straßen man in Offenbach unterwegs ist, irgendwo tut sich fast immer ein gefährlicher Krater im Boden auf. Der ESO steckt nun knapp 4,2 Millionen Euro in das marode Straßennetz.

Offenbach - 4,175 Millionen Euro: So viel steht dem städtischen Eigenbetrieb ESO in den nächsten zwei Jahren zusätzlich zur Verfügung, um die Straßen in Offenbach auszubessern. Doch beim Zustand des Verkehrsnetzes ist diese Summe nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Von Steffen Müller

Um herauszufinden, wie viel Geld für die Sanierung der Offenbacher Straßen nötig ist, machte der ESO Fotos. Massenhaft Fotos. Das komplette 290 Kilometer lange Verkehrsnetz wurde in den letzten zwei Jahren abgefahren und mit der Kamera dokumentiert. Das Ergebnis: 36 Millionen Euro müssten aufgewendet werden, um die Straßen, Fahrrad- und Fußgängerwege von Grund auf zu sanieren. Eine Summe, die der ESO gar nicht stemmen kann und auch nicht muss. Der städtische Eigenbetrieb ist nämlich nur für die Instandhaltung der Straßen verantwortlich. Grundsätzliche Sanierungsarbeiten sind beim Amt für Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement angesiedelt. Im Haushalt sind aber nicht genügend finanzielle Mittel vorhanden, um alle Verkehrswege in Offenbach auszubessern.

Deshalb hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass der ESO 4,175 Millionen Euro aus allgemeinen Rücklagen aufwenden darf, um wenigstens das Nötigste zu tun. Konkret bedeutet das: „Wir ergreifen Maßnahmen, damit die Straßen nicht schlechter werden“, erläutert der stellvertretende ESO-Leiter, Christian Loose. Das heißt aber auch: „Eine Verbesserung wird es nicht geben.“ Innerhalb der nächsten zwei Jahre werden insgesamt 17 Projekte in der Stadt angegangen – wenn das Geld reicht. Denn sobald das Budget aufgebraucht ist, werden sämtliche weiteren geplanten Instandhalte-Arbeiten, die noch nicht umgesetzt wurden, gestoppt. Außerdem fehlen noch für einige Vorhaben die Genehmigungen durch das Regierungspräsidium in Darmstadt. Bürgermeister Peter Schneider, als Dezernent zuständig für den ESO, geht allerdings davon aus, dass hier bald das Okay kommen wird.

Während sämtlicher Arbeiten kann der Verkehr weiter fließen. Allerdings wird es zu Einschränkungen kommen. „Bauen im Bestand“ heißt dieses Vorgehen, wie Thomas Möller erläutert. Der ESO-Fachbereichsleiter Straßenbau und -Unterhaltung hat mit seinen Mitarbeitern das Offenbacher Verkehrsnetz kartografiert und wird nun die Bauarbeiten betreuen. Diese sehen vor, dass der Asphalt rund zwölf Zentimeter tief abgefräst und dann erneuert wird. Abhängig vom Verkehrsaufkommen werden die Ausbesserungen etwa zehn Jahre lang halten, schätzt der Straßenexperte. Um eine längere Haltbarkeit zu gewährleisten, müsste deutlich tiefer gebuddelt werden und nicht nur der Straßenbelag erneuert werden. Unter der Bismarckstraße beispielsweise sind noch Pflastersteine verlegt. Die müssten eigentlich komplett entfernt werden.

Obwohl deutlich mehr Maßnahmen nötig wären, als die 4,175 Millionen Euro hergeben, sei diese Zuwendung doch ein großer Vorteil für die Stadt, wie Loose, Möller und Schneider unisono betonen. Ohne diese Extrasumme stünden dem ESO nämlich nur 625.000 Euro für die Instandhaltung der Straßen zur Verfügung. Und die werden schon dringend benötigt, um die vielen Schlaglöcher in der Stadt zu beseitigen. Seit dieser Woche ist der ESO dabei, die gröbsten Unebenheiten, die der Frost auf den Straßen hinterlassen hat, zuzuschütten. Dafür wurde eigens ein Spezialfahrzeug angemietet. Mit dem Thermobehälter wurden bereits Schlaglöcher am Heusenstammer Weg und an der Aulmannstraße ausgebessert. „In diesem Winter ist es dramatischer als im letzten“, berichtet Christian Loose. „Wir hatten deutlich mehr Frost-Tau-Wechsel.“