Jeder Zehnte ohne Ticket unterwegs

Offenbach - Schwarzfahren auf Kosten der Allgemeinheit: Da etwa drei bis fünf Prozent der Bus- und Bahnnutzer im Rhein-Main-Gebiet ohne gültiges Ticket unterwegs sind, zahlt der ehrliche Fahrgast drauf. Von Patrick Eickhoff

Gestern Großkontrollen am Hauptbahnhof und der S-Bahn-Station Ost: Polizei, RMV und OVB haben es auf Kunden ohne Fahrschein abgesehen. Wer gestern zwischen acht und elf Uhr morgens in einem Bus saß, der die Stationen Hauptbahnhof und Offenbach-Ost anfuhr, mag sich über Großaufgebote an Uniformträgern gewundert haben. Denn dort durchkämmten 28 Kontrolleure mit Unterstützung von 30 Polizeikräften die Busse auf der Suche nach Schwarzfahrern. Die im letzten Jahr erstmals angesetzte Aktion soll auf die Folgen des illegalen Fahrens mit Bus und Bahn aufmerksam machen. Das Reisen mit ungültigem oder gar keinem Ticket kostet den Rhein-Main-Verkehrsbund jährlich mindestens 25 Millionen Euro. Deutschlandweit beträgt der Verlust der Verkehrsverbände knapp 250 Millionen Euro. Das bleibt an den ehrlichen Kunden hängen, die durch höhere Fahrpreise draufzahlen.

Bei der gemeinsamen Großaktion von Polizei, OVB und RMV war etwa jeder zehnte überprüfte Fahrgast ohne Ticket unterwegs. Insgesamt wurden 183 Pendler ohne Fahrschein erwischt. Darunter waren 33 Jugendliche unter 14 Jahren. Den klassischen Schwarzfahrer-Typ gibt es allerdings nicht. Gestern sind Schüler und Rentner ebenso dabei wie Bankangestellte. Quer durch die Gesellschaft eben.

RMV-Chef Knut Ringat erhofft sich von der Großkontrolle eine positive Signalwirkung: „Mit jedem Prozent an Schwarzfahrern, das wir reduzieren, sparen wir acht Millionen Euro ein.“ Seine Rechnung lautet: „Weniger Schwarzfahrer sorgen für mehr Gewinn, und das bedeutet, dass wir den Tarif nicht ständig erhöhen müssten.“ Deshalb wurde in den letzten Jahren die Anzahl der Kontrollstunden noch einmal um 50 Prozent erhöht. Bedeutet: Anstatt 165 000 sind es jetzt 250 000 Stunden, in denen jährlich der Schwarzfahrerei der Kampf angesagt wird.

Einer der blau angezogenen Kontrolleure ist Matthias W. Er ist seit einem Jahr beim RMV. Es ist seine erste Fahrscheinüberprüfung in diesem Ausmaß. „Wir wollen mit dieser Aktion ein klares Zeichen gegen das Schwarzfahren setzen“, sagt auch er. Dass es dabei im Umgangston auch mal rauer zugeht, hat er schon am eigenen Leib erfahren, wie er erzählt: „Ein Fahrgast hat mal so gepöbelt, dass der Bus anhalten musste. Später stellt sich raus, dass er Drogen genommen hatte.“ Mit einem Vorurteil will der 31-jährige aber gleich aufräumen: „Wir arbeiten nicht für eine Quote oder sind schadenfroh, wenn wir eine gewisse Zahl Schwarzfahrer am Tag erwischen.“

Seit drei Jahren kontrolliert auch Nikolaus B. regelmäßig in hessischen Bussen und Bahnen. Auch er hat schon einiges erlebt. „Erst im Januar wurde ich von einem Fahrgast aus dem Zug geschubst, kurz bevor wir zusammen ausgestiegen waren.“ Solch drastische Gegenwehr sei allerdings eine Seltenheit. Im Gegensatz zum Ton, der werde immer unsäglicher. „Pöbeleien und Beschimpfungen gibt es täglich, das muss man ausblenden“, sagt er. Der 58-Jährige bestätigt, dass ab und zu auch mal ein Fahrgast mit gültigem Ticket über die Frequenz der Kontrollen schimpfe: „Natürlich kommt es vor, dass jemand mehrmals am Tag kontrolliert wird.“ Aber die Präsenz müsse sein, um Schwarzfahrer abzuschrecken.

RMV-Chef Ringat ist sich des zunehmenden Aggressionspotenzials bewusst. „Wir wissen, dass es immer ruppiger zugeht“, sagt er, um gleich darauf anzuschließen: „Deshalb sind wir besonders froh, dass uns bei Einsätzen in dieser Größenordnung die Polizei so tatkräftig unterstützt.“