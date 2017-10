Offenbach - 14 Teams von Jugendfeuerwehren der Region haben sich am Wochenende auf dem Gelände der SG Rosenhöhe dem jährlich stattfindenden Wettbewerb um den Südhessenpokal gestellt. Von Harald H. Richter

Die Herausforderung meisterten die Nachwuchsbrandschützer aus Brombachtal und Ober-Hainbrunn am besten. Der verflixte Saugschlauch lässt sich einfach nicht an die Pumpe andocken. „Es geht nicht“, ruft Eve mit einiger Verzweiflung in der Stimme, während sie weiter am Verschlussstück herumhantiert und zugleich den Blick ihres Jugendfeuerwehrwartes einzufangen sucht. Daniel Kunkel wirkt zwar beruhigend auf die Zehnjährige ein, praktische Hilfe kann er dem Mädchen von der Seitenlinie aus jedoch nicht geben.

Nach mehreren Versuchen klappt es schließlich mit dem fiktiven Löschangriff, so dass die Mädchengruppe der Nachwuchsbrandschützer aus Babenhausens Stadtteil Hergershausen diesen Übungsteil fortsetzen kann. Es kommt am Ende zwar kein überragendes Ergebnis heraus, trotzdem hat sich die Riege achtbar geschlagen. Schneller und fast fehlerfrei meistert das Team aus Rothenberg-Kortelshütte (Odenwaldkreis) die gleiche Aufgabe. „Passt“, resümiert Mannschaftsmitglied Florian Fink, im siebten Jahr bei der Jugendwehr und wettkampferfahren.

Mannschaften beziehungsweise Staffeln aus 14 Jugendfeuerwehren der Landkreise Offenbach, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Bergstraße und Odenwald sowie den kreisfreien Städten Offenbach und Darmstadt sind am Samstag auf dem Sportgelände an der Rosenhöhe angetreten, um am Ende eines mehrstündigen Leistungsvergleichs den begehrten Südhessenpokal nach Hause zu holen. Die jedes Jahr an einem anderen Ort stattfindende Veranstaltung gehört zur feuerwehrtechnischen Ausbildung, der sich Mädchen und Jungen von zehn bis 17 Jahren in der Region zwischen Main und Neckar stellen.

Eve gehört zu den Jüngsten im Teilnehmerfeld und ist auch erst seit diesem Jahr Mitglied ihrer Ortsjugendwehr. Die 17-jährige Julia hingegen trägt die blaue Uniform mit dem eingestickten Emblem schon seit etlichen Jahren. Josef Kriegisch, der bereits in den 1970er-Jahren in der damals selbstständigen 2000-Seelen-Gemeinde interessierten Nachwuchs an den Brandschutz herangeführt hat, sieht im Gegensatz zur Situation in manch anderer Kommune in seinem Heimat-ort keinen akuten Nachwuchsmangel. 27 Kinder und Jugendliche bilden derzeit den Stamm, aus dem – so hofft auch Betreuer Daniel Kunkel – einige engagierte Mitglieder eines Tages in die Erwachsenenabteilung hinüberwechseln.

„Zusätzlich haben wir seit geraumer Zeit eine Kinderwehr mit nochmals 14 Mädchen und Jungen unter zehn Jahren.“ Darauf lasse sich aufbauen. Auch in Offenbach hat man diese Notwendigkeit erkannt und die „Rumpenheimer Flämmchen“ beziehungsweise die „Feuerbiber“ aus der Taufe gehoben. „Aber man muss den Kids mehr bieten als Theoriestunden und praktische Übungen, um sie bei Laune zu halten“, weiß der erfahrene Kriegisch. „Ausflüge, mal eine Bootstour oder ein Zeltlager fördern die Zusammengehörigkeit und stärken die Sozialkompetenz.“

Teamgeist wird folglich groß geschrieben, um im Wettbewerb erfolgreich sein zu können. Aber auch eine gewisse Kondition und vor allem Geschick sind vonnöten, was sich im Parcours zeigt. „Zu jeder Mannschaft gehören ein Angriffs-, Schlauch- und Wassertrupp, außerdem ein Maschinist und ein Melder. Alle haben klar beschriebene Pflichten“, erläutert Offenbachs Stadtjugendfeuerwehrwart Sebastian Irgel. Die allesamt praktischen Aufgaben orientieren sich am Regelwerk für den Bundeswettkampf. Beäugt von fünf Juroren und der Sachgebietsleiterin Wettbewerbe, Katrin Rebell (Heusenstamm), haben die jungen Blauröcke unter anderem eine mit Leiterwand, Holzhürde und Kriechtunnel bestückte Hindernisstrecke zu bewältigen, ehe im zweiten Wettkampfteil jede Staffel 400 Meter auf der Laufbahn absolvieren muss. „Die Stadionrunde ist jedoch mit weiteren Aufgaben versehen, etwa mit einem Laufbrett, einer Krankentrage und einem möglichst präzisen Zielwurf zwischen zwei aufgestellten Stangen hindurch.“

Die Jugendwehren aus Brombachtal und Ober-Hainbrunn gehen als die besten aus dem Leistungsvergleich hervor, der bei den übrigen den Ehrgeiz geweckt hat, sich nächstes Jahr noch mehr anzustrengen.