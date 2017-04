Jugendliche zeigen Senioren das Tablet

Offenbach - Es ist gelebter Generationendialog im Stadtteil Lauterborn: Jugendliche unterrichten in ihrer Freizeit ältere Menschen im Umgang mit Tablet und dazu gehörenden Anwendungen. Das entsprechende Angebot wurde nun beendet. Eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen. Von Harald H. Richter

„Unsere Computerkenntnisse weiterzugeben war eine tolle Erfahrung“, fasst die 16-jährige Gymnasiastin Lara ihre Eindrücke zusammen. Mitschülerin Pauline ergänzt: „Es hat Spaß gemacht, mit älteren Menschen zu arbeiten.“ 17 Mal haben die Zwölftklässlerinnen der August-Bebel-Schule einen Nachmittag in der Woche im Stadtteilbüro Lauterborn zugebracht, um Senioren am Tablet zu schulen. Jetzt wurde der von Caritas-Mitarbeiter Manfred Bebendorf geleitete Kurs, an dem sieben ältere Menschen aus dem Quartier teilnahmen, mit der Ausgabe der Zertifikate abgeschlossen. Eine Wiederauflage ist möglich.

Bekanntermaßen geht Jugendlichen der Umgang mit Smartphone und elektronischer Schreibtafel leicht von der Hand. „Da lag es nahe, sie ins Projekt einzubinden“, so Ingrid Wittfeld, beim Caritasverband für alles zuständig, was mit „Aktiv Altern im Lauterborn“ zu tun hat. In Übereinkunft mit Quartiersmanager Marcus Schenk, Koordinator der kommunalen Gemeinwesenarbeit, wurden Tablets beschafft. Zudem erklärte Manfred Bebendorf sich bereit, sein Wissen um Computer, Apps und Speicherwolken an interessierte Senioren weiterzugeben.

Im Ergebnis einer Anfrage beim beruflichen Schulzentrum, ob junge Leute als „Tablet Heroes“ mithelfen würden, erklärten Lara und Pauline sich bereit, dem Teilprojekt „Alt trifft anders im Lauterborn“ zusätzlichen Schub zu geben. „Ursprünglich waren es noch ein paar mehr Jugendliche, aber den Jungs fehlte wohl die Ausdauer, um bis zum Schluss dabei zu bleiben“, resümiert Bebendorf. Dennoch geht Dank an die Schule, vor allem an Gymnasialleiter Rolf Winckler für seine Unterstützung.

Seit November 2016 halfen die Schülerinnen unter Bebendorfs Regie den Senioren bei den praktischen Übungen an den handlichen Geräten, übernahmen zunehmend eigenständige Aufgaben und gaben den Teilnehmern Einblicke in ihre eigene digitale Welt. „WhatsApp und Twitter kannte ich nur vom Hörensagen“, erinnert sich Seniorenlotsin Roswitha Behr, die der Lerngruppe ebenfalls angehört.

Dass auf einer Rechnerwolke („Cloud Computing“) beliebig und von jedem Ort der Welt aus speicherbare Objekte hinterlegt werden können, wusste vorher kaum jemand. „Je länger die Teilnehmer aber miteinander arbeiteten, desto flotter gingen ihnen die einzelnen Übungsschritte von der Hand“, hat Bebendorf beobachtet. In der letzten Stunde sind die Senioren dabei, Fotos in einer Cloud zu hinterlegen und gespeicherte Dateien einander zu mailen. Auch wenn das beim ersten Mal nicht fehlerfrei klappt, verliert keiner die Ruhe. „Geduld ist eine Tugend, die sich zu pflegen lohnt“, philosophiert einer der Teilnehmer.

Zur Gruppe gehört auch Waltraud Turner. Ihre Angehörigen leben in den USA, gegenseitige Besuche sind deshalb eher rar. Dank der im Tablet-Lehrgang vermittelten Kenntnisse hat sie mit ihrer Familie aber ausgiebig skypen können. „Ein tolles Anwendungsprogramm, das noch nicht einmal etwas kostet“, bringt sie ihre Freude und Zufriedenheit auf den Punkt. Über die Wissensvermittlung in Sachen Computertechnik hinaus ist sämtlichen Teilnehmern aber eine Erfahrung besonders wichtig gewesen: der Generationendialog. „Die eine Seite ist in die Lebenswelt der Jugend eingetaucht, die andere hat mehr von dem erfahren, was älteren Menschen wichtig ist“, bilanziert Wittfeld.

Die Kooperation im Stadtteil soll weitergehen. Marcus Schenk deutet an, dass sich nach den Sommerferien ein Fortgeschrittenen-Kurs anschließen soll, zusätzlich auch ein neuer Anfänger-Lehrgang in Betracht kommen kann. Das werde aber davon abhängen, wie viele Fördermittel für das zweite Halbjahr zur Verfügung stünden. „In Offenbach gilt es, noch andere Projekte am Laufen zu halten. Aber ich denke, die Tablet-Schulung für Senioren verdient eine Fortführung“, so Schenk.