Junger Müllsammler informiert sich auf dem städtischen Wertstoffhof

Achtjähriger Abfallexperte

+ © Stadt Am Container für den Grünschnitt auf dem Wertstoffhof in der Dieselstraße: Jannis, Emmy, ihre Mama und Abfallberater Oliver Gaksch. © Stadt

Was in die Biotonne gehört und was nicht, unterscheidet Jannis seit der Krabbelgruppe, er informiert sich über Mülltrennung, weiß, was zu Bauschutt zählt und dass man Glas nach Farben getrennt in die Glascontainer wirft.