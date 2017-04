Stadt kämpft weiter gegen Plastikmüll

Offenbachs Bürgermeister Peter Schneider und Penny-Vertriebschef Peter Gschiel präsentieren an der Waldstraße die Günter-Kastenfrosch-Sonderedition.

Offenbach - Sieben Offenbacher Traditionsgeschäfte haben es im vergangenen Jahr vorgemacht: Um Plastikmüll zu reduzieren, gab es die Aktion „Tütentausch“. Auch die Beschicker des Wochenmarkts präsentierten eine eigene Mehrwegtasche.

Die Lebensmittelkette Penny zieht jetzt in ihrer Filiale an der Waldstraße im Prinzip nach. Der Discounter der Rewe-Gruppe schafft dort nicht nur die Plastiktüten ab, sondern belohnt seine Kunden mit einer neuen umweltfreundlicheren Mehrwegtragetasche aus Recyclingmaterial. Zusätzlich profitieren Kunden und gemeinnützige Institutionen und Vereine. Pro Einkauf mit dieser Günter-Kastenfrosch-Sonderedition gibt es einen Rabatt von zehn Cent (ausgenommen Tabakwaren, Verlagserzeugnisse sowie Geschenk- und Guthabenkarten). Außerdem spendet Penny die gleiche Summe für gute Zwecke. Zum Start der Aktion ist Bürgermeister Peter Schneider an der Waldstraße dabei. „Ich freue mich, dass Penny sich für die Reduzierung des Plastikmülls und damit für Umweltschutz und Nachhaltigkeit entschieden hat“, sagt der Grüne. Das Unternehmen zeige den Bürgerinnen und Bürgern nicht nur Alternativen zur Plastiktüte auf, sondern schaffe darüber hinaus ein Anreizsystem für die Verwendung von Mehrwegtragetaschen und gehe mit gutem Beispiel voran.

„In allen 2150 Märkten deutschlandweit verkauften wir bisher pro Jahr 62 Millionen Plastiktüten – das ist nun Vergangenheit“, erklärt Penny-Discounter-Vertriebschef Peter Gschiel: „Nun wollen wir unsere Kunden ermuntern, die besonders umweltfreundliche Mehrwegtragetasche zu nutzen. So wird jeder – im wahrsten Sinne des Wortes – zum Träger des Umdenkens beim Einkaufen“.

Unterwegs mit den Offenbacher Müll-Detektiven: Bilder Zur Fotostrecke

Mit dem Ende der Plastiktüten können die Kunden nun zwischen der Papiertrageta-sche (Verkaufspreis: 10 Cent), Mehrwegtragetasche (Verkaufspreis: 99 Cent) und Baumwolltragetasche (Verkaufspreis: 1,49 Euro) wählen. Bereits am 7. Dezember 2016 hatte der Discounter den Bezug von Plastiktüten gestoppt, damit lediglich die bereits produzierten Plastiktüten noch abverkauft werden. Je nach Lagerbestand des jeweiligen Marktes wird dies in den kommenden Wochen der Fall sein. (tk)