Kameras erfassen den Verkehr auf der Sprendlinger Landstraße

Offenbach - Eine Verkehrserhebung mittels Videotechnik hat das Amt für Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement an ein Unternehmen vergeben. Es ermittelt in der kommenden Woche Daten an der Sprendlinger Landstraße.

Betroffen sind die Knotenpunkte im südlichen Abschnitt der Sprendlinger Landstraße: Zum einen die Zufahrten Aldi Süd und Briefzentrum, zum anderen die Einmündung zur Bert-Brecht-Straße (Lauterborn). Die für die Erhebung verwendeten Zählgeräte sind relativ unscheinbar und werden am morgigen Montag, 10. September, aufgebaut und voraussichtlich am Mittwoch, 12. September, wieder abgebaut. Der eigentliche Aufstellvorgang der Kamera dauert weniger als fünf bis zehn Minuten, da die Kamera bereits vormontiert ist. Mit einer Behinderung des fließenden Kfz-Verkehrs durch den Aufbau der Videokamera ist somit nicht zu rechnen. Wichtig: Die Videos erfassen nur das Verkehrsaufkommen der unterschiedlichen Fahrzeugklassen. Kennzeichen von Fahrzeugen sowie Gesichter von Personen sind aufgrund einer bewusst niedrig gewählten Bildauflösung nicht zu erkennen. (pso)