Kanalbau an der Kettelerstraße soll schon Ende 2019 fertig sein

Interessierte Blicke: Stadtservice und Firma Sommer gestatteten 20 Bürgern an der Kettelerstraße einen Blick in die Baugrube. Fotos:

Offenbach – Zwei Jahre lang eine Umleitung. Manche Bürgeler und Rumpenheimer haben geschluckt, als sie hörten, wie lange die Kettelerstraße für den Kanalbau gesperrt bleibt. „Das klingt alles etwas merkwürdig“, formuliert es ein Leser seinerzeit. Von Martin Kuhn

Mittlerweile hat sich der Unmut gelegt. Bei einem Ortstermin durften sich zwanzig Bürger selbst ein Bild vom Baufortschritt machen. Der Großteil ist schwer beeindruckt und dankbar für klärende Worte. Protest? Keine Spur – trotz (vorgeschriebener) Gelbwesten.

420 Meter Kanal, Tunnelbauweise, zwei Jahre Bauzeit, Press- und Zielgrube. Da gibt’s viele Fragen, die anfangs nicht immer detailliert beantwortet wurden Darauf hoffen vielleicht auch die gut zwanzig Offenbacher, die sich für die Baustellen-Tour angemeldet haben. Christian Loose, stellvertretender Leiter des Eigenbetriebs ESO, begrüßt sie, betont die Notwendigkeit eines „geeigneten Abwassersystems für die wachsende Stadt“ und verteilt am Dienstag zunächst Warnwesten und Bauhelme: „Sicherheit zuerst!“ Für Detailfragen verweist er an Ingenieurin Melanie Gessner und den Bauleiter der ausführenden Firma, Christian Trittenbach.

+ Die rote Vorrichtung presst die Rohrsegmente durch den Offenbacher Untergrund. © Kuhn

Die beiden führen die Gruppe in die Nähe der Kreuzung Mühlheimer-/Kettelerstraße. Dort – mal ganz laienhaft geschildert – spielt die Musik: Die Gäste blicken auf den Grund einer gut zehn Meter tiefen Baugrube, deren Wände aus manndicken Beton-Pfählen bestehen. An einer Wand ist eine Art riesiges Widerlager montiert, davor eine rot-lackierte Hydraulik-Presse, die nach und nach die Rohre in das horizontale Bohrloch presst – mit einer Kraft von etwa 700 Tonnen drücken die Stempel gegen die Stahlwand. Die Nummern „46“ und „47“ sind von oben noch zu sehen, 135 Polymerbeton-Segmente – einzelne sind bis zu zehn Tonnen schwer. Hört sich nicht kompliziert an, ist es aber nicht, wie Melanie Gessner klarmacht: „Ganz so einfach ist"s nicht. Die Rohre sind beispielsweise unterschiedlich lang, damit wir den Bogen richtig legen können.“

Der Plan macht es sichtbar. Der Kanal – der aus zwei getrennten Rohren mit unterschiedlichem Durchmesser besteht – macht in seinem Verlauf einen leichten Knick. Dank Lasermesstechnik ist so etwas ein Klacks für die Fachleute, zumal die Firma Sonntag das Bauverfahren in der sogenannten Vortriebstechnik seit 30 Jahren ständig perfektioniert. Und allein mit Pressen ist es nicht getan.

Mit jedem Element wird jeweils eine Leitung für Bring- und Abwasser, Druckluft und Strom verlängert. Das alles reicht bis zum vorderen Bohrkopf, der sich durch den Untergrund gräbt. Der Abraum mischt sich mit Wasser, das in eine kleine Aufbereitungsanlage auf dem Allessa-Areal gepumpt wird. Dort wird kräftig gesiebt und das Wasser wieder zum Bohrkopf befördert. Ein geschlossener Kreislauf, der Geld und Ressourcen spart.

+ Ein Rohr. © Kuhn

Und das alles ist einer offenen Grubenbauweise vorzuziehen? „Auf jeden Fall“, sagt Melanie Gessner, die auflistet: „Den Aushub hätten wir in Rheinland-Pfalz zwischenlagern müssen – und am Ende wieder zurück. Das ist teuer.“ Ein weiterer Kostentreiber sei das Grundwasser, das fortlaufend aus der Baugrube zu pumpen gewesen wäre. Also haben sich die Fachleute für den unterirdischen Rohrvortrieb entschieden, ein Verfahren, das sich hinsichtlich Zeit- und Kostenersparnis als Bauweise bewährt hat. Jetzt auch bei den schwierigen Bodenverhältnisse in Offenbach – unter der Kettelerstraße geht es durch Lehm, Kies und Sand.

Problemlos, wie alle bekunden. Und schneller als geplant. „Der Vortrieb müsste Ende März beendet sein“, schätzt Trittenbach. Dann geht es an ein Bauwerk in der zehn Meter tiefen Grube, ein mechanischer „Überfall“, der im Falle von Starkregen die getrennten Abwasserstränge zu einem werden lässt. Im etwas kleineren Rohr (800 Millimeter Durchmesser) fließt das Schmutzwasser letztlich zur Kläranlage in Niederrad, im größeren 2000er Rohr Mischwasser in den Main. Fasst das 800er nicht mehr die Wassermassen, „fallen“ diese in den Größeren. Damit sollte künftig die Hochwasserproblematik am Kuhmühlgraben entschärft sein.

„Ende 2019 ist alles fertig“, verspricht Ingenieurin Gessner. Darüber, dass auf der Baustelle weiterhin alles unfallfrei verläuft, wacht übrigens die Heilige Barbara, Schutzpatronin der Bergleute. Die kleine Statue steht in einer Art Laterne am oberen Rand der Baugrube und beschützt die Arbeiter. Nicht etwa, dass diese Baustelle besonders gefährlich wäre. „Die ist bei uns immer dabei.“