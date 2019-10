Kellerbrand: Wohngebäude in Offenbach evakuiert 

In Offenbach ist es in der Nacht zu einem Kellerbrand gekommen. (Symbolbild)

In Offenbach ist es in der Nacht zu einem Kellerbrand gekommen. Das Gebäude musste evakuiert werden.

Update, 06.17 Uhr: Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, befinden sich die Brandursachenermittler der Polizei derzeit vor Ort. Die Bewohner des Hauses „befinden sich im Warmen“, können aber noch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Löscharbeiten dauern seit 01.20 Uhr an, sollten aber bald abgeschlossen sein.

Erstmeldung vom Donnerstag, 31.10.2019, 6.10 Uhr: Offenbach – In der Nacht ist es in der Richard-Wagner-Straße in Offenbach zu einem Kellerbrand gekommen. Ein Bewohner eines achtgeschossigen Wohngebäudes meldete der Feuerwehr in Offenbach gegen 01:20 Uhr eine Rauchentwicklung im Kellergeschoss des Gebäudes. Daraufhin wurde die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Rumpenheim und Waldheim sowie ein Rettungswagen entsandt.

Offenbach: Kellerbrand in Wohngebäude

beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Rauch bereits auf den Treppenraum des Wohngebäudes ausgebreitet. Deshalb wurden sämtliche Bewohner in Sicherheit gebracht und das Gebäude evakuiert. Grund für den Brand war brennendes Lagergut im Keller. Durch die Gegebenheiten im Kellergeschoss stellen sich die Löscharbeiten als überaus schwierig heraus, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

