Kickerstag: Großer Andrang bei Premiere hinter Waldemar-Klein-Tribüne

Von: Markus Terharn

„O Schorsch, is des schee“ und Triumphmarsch, dazu klassisches Kickers-Liedgut wie „Unsre Farben sind Rot und Weiß, sie stehn für Ehre, Blut und Schweiß“ – so begrüßen die Fans die neue Mannschaft. © Terharn

Kickers-Tag in Offenbach: Zum ersten Mal findet der Kickerstag nicht auf dem Wilhelmsplatz, sondern am Stadion statt. Die OFC kommen wie immer zahlreich.

Offenbach – Fußball spielen möchte auf dem Geläuf niemand. Erstmals ist der raue Schotterplatz hinter dem Stadion am Bieberer Berg Schauplatz des Kickerstags – und gleich gibt’s Genörgel: „Am Wilhelmsplatz war’s schon schöner“, sagt Besucher Karl Heinz Harwarth. „Aber dafür ist ganz schön viel los!“

Gut findet er, dass jeder einen Blick ins Viereck werfen kann. Für ihn nichts Neues; er hat auch für die nächste Spielzeit seine Block-3-Dauerkarte. „Ich überlege aber, ob ich mir noch eine Sitzplatzkarte hole.“ Gestern hat der rüstige Alt-Anhänger sich als erstes den Ausklappkalender des Kollektivs 71 gesichert. „Der ist immer schnell weg“, weiß Karl Heinz, und sein Kumpel Thilo, schon in Rente, grinst: „Früher hatte ich den am Arbeitsplatz.“ Bei Eintracht-Sponsor Mainova sei das super angekommen...

Auch der junge Mann am Kollektiv-Stand hat als Gelnhäuser erlebt, dass „die meisten blöd gucken“. Seit zehn Jahren druckt sein Fanclub je 150 bis 200 dieser Kalender mit ungewöhnlichen Bildern, teils eigene, teils zugesandte. Während der Hauptbahnhof mit OFC-Graffito erkennbar ist, muss beim Juli-Foto zweimal gucken, wer den Kickers-Kleber am Rand des Cinqueterre-Fotos entdecken will.

Kickers-Tag in Offenbach: Traditionsveranstaltung mit familiärem Charakter

„Kaffee und Kuchen gehen weg, anderes weniger“, so die Zwischenbilanz von Steffie Wetzel. Die von ihr verfasste Fußballfibel hat sie früh am Sonntagnachmittag noch nicht verkauft, wohl ein paar alte Ausgaben des von ihr mitverantworteten „Erwin“-Fanzines. „Ich nehm’ mal die drei“, sagt ein Kunde, darunter Nummer 87 von Mai 2018. Das Cover ziert ein Labyrinth, unten das Logo des Vereins, oben das der 3. Liga. Fünf Jahre später wird der Weg dorthin weiter gesucht.

Die Cheerleaders verlosen sechs signierte Trikots und verticken für zwei Euro einen „Ansteckbutton deines Lieblings-OFC-Spielers“. Am bessten gehen Jayson Breitenbach und Mike Vetter, Marcos Alvarez und Mike Feigenspan, Sascha Korb und Dimitrij Nazarov, zählt Abteilungsleiter Sascha Leis auf.

Ihren familiären Charakter hat sich die Traditionsveranstaltung bewahrt. Väter tragen Kinder auf der Schulter, Mütter halten ihre Kleinen an der Hand. Die können sich schminken lassen, sich auf der Hüpfburg austoben, ihr Glück an der Torwand versuchen: Drei unten, drei oben, wie im ZDF. „Der Bub da mit dem Haarkranz hat vier geschafft“, berichtet Markus Kirsch vom Event-Team.

„Eintracht-Fans sind hier net erwünscht!“

„Hallo, kauft euch mal was zu trinken“, tönt es von der Kategorie Offenbach. „In einer Stunde gibt’s die Sangria für einen Euro, die Kiste muss leer werden.“ „Ich bin mit dem Auto da“, wehrt eine blonde junge Frau ab, aber das geht so nicht durch. „Ich komme später wieder“, muss sie versprechen.

Nicht jeden Geschmack trifft das stark fleischhaltige Speisenangebot. So hätte sich das Paar Britta und Thomas etwas Veganes gewünscht.

Renner beim Förderverein für Offenbacher Fußballkultur ist ein Zollstock, den Elke und Karen Malsy präsentieren. Auf der einen Seite steht „Maßlos Kickersverrückt!“ – auf der anderen „Kein Meter der Eintracht!“. Dazu passt jener Gast, der einen anderen begrüßt mit abwehrendem Zeigefinger und den Worten: „Eintracht-Fans sind hier net erwünscht!“

Auswärtsfahrten mit dem OFC

Stolz blickt Michael Amend vom Fanclub „Die Goude“ auf dessen 350 Auswärtsfahrten zurück. Antje Fisch wirbt für den Bus der „Ostkreis Power“ am 12. August nach Aalen. Erste Anmeldungen hat sie, weitere sind willkommen (Tel.: 0170 3015732).

Am Stand des Kickers-Fan-Museums steht Stephan (59), der sich als „Supporter und OP-Leser“ zu erkennen gibt. Dort und woanders trifft er zahlreiche Bekannte. „Das ist ja eine Art Saisonauftakt“, freut er sich, „in knapp zwei Wochen geht’s los.“

Und dann der Höhepunkt: Zu den Klängen der Hymne „You’ll Never Walk Alone“ kommt die Mannschaft auf die Bühne. Auch bei den Neuen klappt die Begrüßung bereits: „Unsere Nummer eins, Johannes ... Brinkies!“ Ohne „Forever OFC“ gesungen zu haben, geht keiner heim. (Markus Terharn)