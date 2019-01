Kinderbuchausstellung: Magische Erzählwelten

Das „Wimmelbuch mit Katz und Maus“ von Dorothee Haentjes-Holländer (Reime) und Astrid Korntheuer (Ideen, Fotografien, Studium an der Offenbacher HfG) gehört zu den vielen liebevoll gestalteten Werken, an denen sich Besucher im Klingspormuseum erfreuen können.

Offenbach – „Denn das Buch ist weit mehr als ein Gefäß für einen Text“ lautet das Motto, unter dem das Klingspormuseum zum nunmehr 63. Mal zu seiner alljährlichen Kinderbuchausstellung lädt und großen wie kleinen Gästen Gelegenheit bietet, in die zauberhafte Welt der Bücher und des Erzählens einzutauchen. Von Annalena Barnickel

Liest man eine Geschichte für sich selbst oder auch laut seinen Kindern vor, so hat das Buch an sich erst mal keine räumliche Form – denn es ist der Ausgangspunkt für die Fantasie, in der das Gesagte erst Gestalt annimmt. Die zweidimensionalen Illustrationen in den Kinderbüchern regen die Vorstellungskraft kräftig an, trotzdem sind sie doch immer noch meist leblos mit dem Papier verschmolzen. Ganz anders sieht es da mit sogenannten Pop-Up-Büchern aus, die durch Falttechnik ganze Welten wie durch Magie auferstehen lassen – dreidimensional und zum Anfassen.

Genau dieser populären Buchform widmet das Klingspormuseum den Schwerpunkt seiner diesjährigen Ausstellung – nicht nur hinter Glas sondern auch zum Berühren, Benutzen und Bestaunen.

Heike Bussmann erkundet gemeinsam mit ihrem 6-jährigen Sohn Hendrik die erzählerischen Welten. „Er liebt das Lesen und besonders die vielen Kinderbücher sehr“, erzählt sie. „Deshalb dachte ich, ich gehe mit ihm in den Ferien einmal hierher!“ Und siehe da: Gleich sitzen die beiden auf den vielen bunten Kissen in der Leseecke und blättern begeistert zusammen durch fantastische Panoramen.

Das Angebot zum Schmökern ist groß: 200 deutschsprachige Pop-Up- und Nicht-Pop-Up-Bücher aus knapp 50 Verlagen sowie 25 Verlagen aus 17 nichtdeutschsprachigen Ländern warten darauf, verschlungen zu werden.

Ildiko Popradi stattet der Ausstellung mit ihrer Nichte einen Besuch ab – die beiden kommen aus Ungarn. „In Ungarn waren solche Pop-Up-Bücher auch sehr beliebt früher“, erinnert sich Popradi an ihre Kindheit, während ihr Blick auf den durchaus fragil wirkenden Objekten ruht.

Das Besondere an dieser Kinderbuchausstellung sind nicht nur die Bücher selbst, sondern auch die Gestaltung des Raums, der in Farben und eckigen Formen selbst einem Pop-Up-Buch ähnelt. Die Ausstellung ist bunt und lädt zum Verweilen an vielen verschiedenen Stationen ein, an denen nicht nur gelesen sondern auch selber geschrieben und gebastelt werden kann. Unterstützt wurde dieser Erlebnisraum mit hervorstechendemDesign der Frankfurter Illustratorinnen Kirsten und Zuni von Zubinski mit der Kulturstiftung der Offenbacher Sparkasse.

+ Besuch im Museum: Heike Bussmann erkundet mit ihrem 6-jährigen Sohn Hendrik die Schau. © Barnickel Betritt man den Raum, so fühlt es sich an, als werde man selbst augenblicklich Teil eines Pop-Up-Buches. Zu bestaunen gibt es unter anderem Werke von Lothar Meggendorf, wie der „Internationale Circus“. Dieser war Ende des 19. Jahrhunderts eines der beliebtesten Bilderbücher des Künstlers aus München. Er brachte unter anderem die dreidimensionalen Aufstellbilder für Kinder in Mode. Der dreidimensionale Circus besitzt ein enormes Detailreichtum, an dem man sich schwer satt gucken kann: Viele Clowns, die das Publikum unterhalten, Akrobaten auf dem Pferd und ein Flammensprung.

Auf Erich Kästners Spuren durch Berlin Zur Fotostrecke

Themen der aktuellen Kinderbücher sind unter anderem „Miteinander Leben“, „Fremdes kennenlernen“ und „die Freude an den kleinen Dingen“, aber auch das Sachbuch erfreut sich großer Beliebtheit. In „Die Savanne“ kann das Kind die Tiere im Aufklappformat entdecken und bestaunen – da springt einem der Papier-Löwe regelrecht entgegen!

Das zweite Obergeschoss im Museum zeigt währenddessen Schülerarbeiten zum Thema Gewalt und Rassismus. Diese entstanden von 1992 bis 2016 unter der Leitung der Künstlerin Silvia Izi.