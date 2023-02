„Kino Kulinarisch“ kommt zurück: Elvis mit Rinderbrust und Stampf

Von: Christian Reinartz

Zur Einstimmung auf „Elvis“ hat Daniel Brettschneider schon mal die passende Platte auf den Dreher gelegt. © Reinartz

Kino-Kulinarisch-Macher Daniel Brettschneider wirft nach drei Jahren zum ersten Mal wieder den Projektor an und lädt in die Alte Schlosserei der Energieversorgung Offenbach.

Offenbach – „Wir haben in den vergangenen drei Jahren wirklich gelitten“, sagt Daniel Brettschneider und zieht an seiner Marlboro. „Die Entzugserscheinungen waren die Hölle.“ In Händen hält er das Cover einer Elvis-Platte. Die schwarze Scheibe dreht derweil ihre Runden und aus den Standboxen im Brettschneiderschen Wohnzimmer schallt die einzigartige Stimme des King of Rock ‘n’ Roll. Quasi als Vorbereitung auf das Kino-Event des Jahres, das wie schon in vorpandemischen Zeiten in der „guten alten Schlosserei“, wie Brettschneider sie nennt, stattfinden wird. Bis 31. März wird er die Entzugserscheinungen noch aushalten müssen, dann folgt mit einem E-Gitarren-Accord des King die Erlösung, dann wird Brettschneider um 20 Uhr den vielfach ausgezeichneten Kinostreifen „Elvis“ starten und damit die wahrscheinlich bis auf den letzten Platz gefüllte Halle wieder mit der Kombi aus Kino und Kulinarischem verzaubern.

Brettschneider ist überglücklich, das merkt man dem bärigen Typen mit der rauchigen Stimme und Dreitagebart an. Wie ein kleines Kind auf Weihnachten freut er sich auf das, was ihm und seinem Team Corona so lange verwehrt hat. „Ich habe zwar unzählige Kinoprojekte auch in der Krise gemacht und einen Freiluft-Film nach dem anderen vorgeführt“, sagt Brettschneider. „Aber an ,Kino Kulinarisch‘ kommt einfach nichts ran.“ Und auch Brettschneiders Gästen hat wohl etwas gefehlt in den vergangenen 36 Monaten. „Drei Jahren lang wurde ich gelöchert, wann es wieder losgeht, und ich konnte keine Antwort geben. Das war hart“, sagt Brettschneider. Ein Wunder sei das nicht. Die Stimmung in dieser historischen Halle mit den Backsteinwänden sei einfach magisch. Und überhaupt würden gutes Essen und ein guter Film im Anschluss sich gegenseitig verstärken, ist er überzeugt.

Karten nur noch online Kino Kulinarisch startet am 31. März um 18.30 Uhr. Zuerst wird gegessen und getrunken, bevor um 20 Uhr „Elvis“ über die Leinwand in der Alten Schlosserei der Energieversorgung Offenbach flimmert. Genug Parkplätze sind auf dem Gelände (Einfahrt über den Goethering) vorhanden. Karten kosten 11,90 Euro und können nur noch online unter www.kinokulinarisch.de erworben werden. Ein Verkauf im OF-Infocenter wie vor der Pandemie ist nicht mehr vorgesehen.

Damit das bei „Elvis“ auch gelingt, haben Daniel Brettschneider und sein Leib-und-Magen-Koch Pana Tsangalis ein Menü ersonnen, das auch so in Graceland hätte serviert werden können: Rinderbrust mit Kartoffelstampf und Krautsalat. Für die Vegetarier gibt’s statt Fleisch Mac and Cheese – und als Nachtisch für alle Käsekuchen. „Ganz so, wie Elvis es geliebt hätte“, ist sich Brettschneider sicher. Dazu wartet als kleine Begrüßung auf die Gäste eine Schnitte von Elvis´ etwas gewöhnungsbedürftigem Lieblingstoast mit Erdnussbutter, Banane und Bacon.