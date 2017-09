Kleider vom Laufsteg statt von der Stange

Offenbach - Regenmäntel aus Wachstuch im London-Stil, bestickte Capes aus weichem Polarfleece, mit Applikationen verzierte Umhängetaschen aus Wollfilz und teils detailreiche Bekleidung in den Trendfarben Puderrosa und Hellblau – jedes Stück ein Unikat. Von Tamara Schempp

Die Auszubildenden der Maßschneiderei der beruflichen Käthe-Kollwitz-Schule haben eine Herbst- und Wintermoden-Kollektion entworfen, die sie gestern auf dem Laufsteg im Einkaufszentrum KOMM präsentierten. Zu sehen gab es selbst entworfene und -geschneiderte Stücke der Schüler im zweiten und dritten Lehrjahr. Mit Schere, Nadel und Faden oder mit der Nähmaschine fertigten die geschickten Hände der Azubis wahre Hingucker.

„Das traditionelle Schneiderhandwerk leidet unter der Konkurrenz großer Kleidungsdiscounter“, schildert Cordula Wasner die aktuelle Lage des Berufsbilds. Wasner ist seit mehr als 20 Jahren Lehrerin an der Käthe-Kollwitz-Schule. Die Zahl der Auszubildenden geht nach ihrer Einschätzung zurück. „Momentan sind rund 20 Schüler in einer Klasse. Wir hatten schon mal mehr“, so Wasner. Eine vollschulische Ausbildung, wie an der Offenbacher Schule, sei zudem nicht für jeden etwas. „Der Ausbildungsmarkt ist im dualen System besser. Viele lernen den Beruf lieber direkt im Betrieb, wo sie übernommen werden können.“

„Rock & Shop“ und „Fashion Flash“: Bilder zu den Einkaufs-Events Zur Fotostrecke

Sie empfiehlt die Lehre jedem, der sich für das Handwerk begeistert. Sie bildet die Grundlage für aufbauende Berufe im textilen Sektor. Aber auch ihre ehemaligen Schüler fassen später Fuß im Berufsleben: Sie arbeiten als Selbstständige, sind am Theater angestellt oder absolvieren eine weitere Technikausbildung.

Die Kollektionen werden nur noch heute um 12.30, 13.30 und 14.30 Uhr im Untergeschoss des KOMM-Centers am Aliceplatz 11 bei freiem Eintritt gezeigt.