Hitze-Hammer: In Offenbach wird es so warm, wie am kroatischen Mittelmeer

Klimawandel

+ © Ckara Margais/picture alliance/dpa Am kroatischen Mittelmeer ist es bereits sehr warm. In Offenbach ist das auch bis Ende des Jahrhunderts Realität (Symbolbild). © Ckara Margais/picture alliance/dpa

Das Klima in Offenbach wandelt sich. In naher Zukunft wird es in der Stadt so warm wie in Kroatien.