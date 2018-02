Nach Beschwerde: Schweigen der Aufständischen

Offenbach - Die Edith-Stein-Lehrer warten nach dem Bekanntwerden ihrer Überlastungsanzeige weitere Schritte ab und halten sich mit weiteren Aussagen zurück. Das Staatliche Schulamt behauptet derweil, ein solches Dokument nie erhalten zu haben. Von Tamara Schempp

Das Kollegium, das sich Ende vergangener Woche an unsere Zeitung gewandt und so die Überlastungsanzeige öffentlich gemacht hat, darf vorerst keine Auskünfte mehr erteilen – Anweisung vom Schulamt, heißt es. Der Personalrat lässt verkünden, er dürfe „aus rechtlichen Gründen“ keine Informationen mehr an die Presse herausgeben und verweist auf die Dienstordnung. Der Personalrat lasse sich bezüglich weiterer Schritte von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) beraten.

Die Leiterin des Schulamts, Susanne Meißner, beteuert auf Anfrage, das Kollegium der Edith-Stein-Schule habe „nie einen Maulkorb erteilt“ bekommen. „Aussagen zu treffen kann niemandem verboten werden“, so Meißner. Einzelne Personen – wie die Sprecherin des Kollegiums – seien laut der Schulamts-Leiterin jedoch nicht befugt, Auskünfte über die internen Angelegenheiten der Schule nach außen zu tragen. „Dazu ist nur der Personalrat berechtigt.“

Die Edith-Stein-Schule sei zudem nicht die erste Offenbacher Bildungseinrichtung, die eine Überlastungsanzeige stellt. Meißner erinnert an die Grundschulen und Gymnasien, die diesen Schritt in der Vergangenheit bereits getan haben.

Der Termin für ein Gespräch mit dem Personalrat und der Leitung der Edith-Stein-Schule sei bisher noch nicht vereinbart, soll aber in absehbarer Zeit erfolgen. Sie könne jedoch kein Gespräch führen, ohne die einzelnen Kritikpunkte zu kennen, sagt Meißner. „Uns wurde nie eine Überlastungsanzeige vorgelegt“, behauptet sie. Auf diese Aussage angesprochen, kann die Sprecherin des Edith-Stein-Kollegiums nur lachen: „Ich bin sprachlos. Wir haben sie am 22. Dezember 2017 eingereicht.“

Die Personalräte der Schiller-, Bach- und Ernst-Reuter-Schule waren bezüglich geplanter Überlastungsanzeigen für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Eine Personalrätin der Mathildenschule ließ verlauten, dieser Schritt sei für die kommende Zeit nicht geplant.

Nach Angaben der GEW Hessen wird der Lehrkräftebedarf in den kommenden Schuljahren weiter ansteigen. Im Schuljahr 2016/2017 waren 2 454 Lehrer aus hessischen Grund-, Haupt- und Realschulen 60 Jahre oder älter, werden also in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen. Gleichzeitig ist laut GEW mit steigenden Schülerzahlen zu rechnen. Im Jahr 2016 wurden in Hessen 60.730 Kinder geboren, rund 10.000 Kinder mehr als zehn Jahre zuvor.

