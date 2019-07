Landgericht verurteilt 56-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung

Am 18. Dezember 2018 brannte es in zwei Stockwerken des Finanzamt-Altbaus an der Bieberer Straße.

Volker N. zu beschreiben ist nicht einfach. Klug ist er, sehr introvertiert und mit Talent zum analytischen Denken. Ein netter, zurückhaltender Kerl. Doch es gibt da die andere Seite des 56-Jährigen.

Offenbach – Die ist destruktiv und gespalten, verbeißt sich in Dinge und lässt nicht mehr los. Wegen diesem dunklen Anteil seines Selbst saß der Finanzwirt zum ersten Mal als Angeklagter in einem Gerichtsverfahren. Er hatte - langfristig geplant - ein Nebengebäude des Finanzamts in der Bieberer Straße angezündet.

Wegen schwerer Brandstiftung verurteilte ihn nun die erste Strafkammer des Landgerichts Darmstadt nach einem nur vierstündigen Prozess zu drei Jahren Haft und anschließendem Maßregelvollzug nach Paragraf 63 des Strafgesetzbuchs. Die Kürze der Sitzung ist der Offenheit des Angeklagten zu verdanken. Er ist nicht nur voll geständig, das wäre zu seicht beschrieben. Nein, er setzte sich am 18. Dezember vergangenen Jahres um 4 Uhr morgens auf einen Stuhl vor das brennende Gebäude und wartete auf seine Festnahme.

Die Feuerwehr musste er nicht selbst alarmieren, die traf pünktlich kurz nach Aktivierung der Brandmeldeanlage ein. Deren einwandfreies Funktionieren hatte er fest eingeplant, da in einem Teil des Komplexes auch eine vierköpfige Familie wohnt: „Ich wusste ja, dass die Anlage drei Monate vorher überprüft worden war.“ Die brennende Frage der Vorsitzenden Richterin Ingrid Schroff: „Sie wussten doch auch, dass dort eine Familie wohnt, die hätte zu Schaden kommen können. Was haben Sie sich dabei gedacht?“ Antwort: „Ich dachte, wenn das Feuer weiter nach hinten läuft, kann man klingeln und die Familie rausholen. Ich wollte ja keinen umbringen!“

Wie aber kam der bis dato unbescholtene Eigenbrötler auf diese verrückte Idee?

N. ist ein gutes Beispiel für das, was man gemeinhin als „verkrachte Existenz“ bezeichnen würde. Nach dem Abitur studiert er Physik und Chemie in Mainz, schmeißt das Studium nach dem Vordiplom, weil das Geld nicht reicht. Rettung naht in Form seines Vaters: „Der brachte mir aus Offenbach die Post mit dem Steuerbescheid. Darin stand: ‘Bewerben Sie sich beim Finanzamt’.“ erklärt er. N. ist sofort interessiert, bewirbt sich und macht die dreijährige Ausbildung zum Diplom-Finanzwirt. 2001 mietet er eine große Drei-Zimmer-Wohnung in besagtem Nebengebäude G des Amts.

Irgendwann schmeißt er die Brocken hin

Neben seiner Bleibe liegen hier noch einige Amtsbüros und die Wohnung der Nachbarfamilie, zu der ein anderer Hauseingang führt. Die Arbeit in der Abteilung „Bewertung“ macht ihm Spaß – um allein arbeiten zu können, richtet er sich eigenmächtig ein Home-Office ein. Irgendwann wird er aber in die Betriebsprüfung versetzt. Hier soll er in einem Großraumbüro arbeiten und hat plötzlich Auswärtstermine – unpassend für jemanden, der nicht teamfähig ist und keinen Führerschein besitzt. N. reduziert auf Teilzeit, irgendwann schmeißt er die Brocken ganz hin.

Durch seinen sparsamen Lebensstil hat er einiges auf der hohen Kante. N.: „Als das Geld knapper wurde, arbeitete ich ein Jahr am Flughafen als Gate-Kontrolleur. Die Arbeit hat mir viel Spaß gemacht, weil ich dort auch Englisch reden musste.“ Doch zu der Zeit, 2007, lag bereits der Grundstein für die spätere Straftat. Der Dauerstreit mit seinem Vermieter, dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) hatte begonnen. Jahrelang liegt N. wegen mutmaßlich fehlerhaften Nebenkostenabrechnungen und Nachzahlungen mit der LBIH im Clinch. Er schmeißt abermals den Job – damit er sich als künftiger „Hartzer“ nicht mehr selbst um die Wohnungskosten kümmern muss. Diese Rechnung ging bis 2018 auf, dann strich ihm das Jobcenter wegen Problemen mit seiner Meldeadresse die Leistungen. Nach mehreren säumigen Mietzahlungen kam die Räumungsklage zum 9. Januar 2019. Das war für N. der Anfang vom Ende. „Da kommt nichts mehr. Ich krieg’ keine Wohnung, keine Arbeit – es ist alles vorbei!“ resümiert der 56-Jährige.

In der Nacht zum 18. Dezember 2018 brach er zwei Büroräume auf, verteilte den seit Monaten bereit liegenden Spiritus auf den Aktenordnern. Dann ging er in seine Wohnung, packte Bücher, Kleidung und den Zuschauerstuhl, brachte die Sachen raus und verteilte auch dort den Spiritus. „Um vier Uhr fiel das erste Streichholz“, erwähnt er noch. „Als wir Herrn N. ansprachen, saß er regungslos auf dem Stuhl. Auf unsere Frage, was er da mache, sagte er: ‘Ich gucke mir den Brand an, den ich gelegt habe’“, erinnert sich ein Polizeibeamter, der als erster vor Ort war, „Wir waren erst mal perplex!“ Als Begründung habe er die drohende Zwangsräumung genannt.

Schaden von mindestens 200 000 Euro

Die vierköpfige Familie G. konnte unversehrt – bis auf kritische Kohlenmonoxidwerte bei der Tochter – aus der Wohnung evakuiert werden. Die vorsichtige Schätzung des Schadens durch den Branddezernenten der Kripo: mindestens 200.000 Euro.

Drogen oder Alkohol spielten bei der Tat keine Rolle. Dafür eine schizoide Persönlichkeitsstörung, die ihm der Sachverständige attestiert: „N.s totaler sozialer Rückzug ist selbst gewollt. Er fährt sein Leben sukzessive an die Wand“, so Dr. Peter Haag. Aus Angst vor der Obdachlosigkeit habe er keine Alternative außer dem Knast gesehen. „Die Steuerungsfähigkeit war erheblich vermindert, die Einsichtsfähigkeit aber voll da“, ergänzt der Psychiater. Auf die Frage, wie der Angeklagte seine Aktion heute sehe, hatte er schon der Richterin geantwortet: „Ich würde es genauso wieder tun.“ Er sei eine überdauernde Gefahr für andere, meint der Arzt.

Bleibt noch - wenig überraschend - zu erwähnen, dass der Offenbacher das Urteil nicht nur klaglos, sondern mit großer Freude angenommen hat. Damit ist es rechtskräftig.

Silke Gelhausen