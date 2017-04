Drei August-Bebel-Schülern droht Abschiebung 

Offenbach - Drei aus Afghanistan stammende Jugendliche, die seit fast einem Jahr die August-Bebel-Schule besuchen, sollen in ihre Heimat abgeschoben werden. Von Sarah Neder

Nun wollen Lehrer und Mitschüler die Ausweisung der drei jungen Männer stoppen und haben einen Offenen Brief an Landes- und Bundesregierung geschickt. Das Schreiben richtet sich an politische Entscheider auf allen Ebenen: die Kanzlerin, den Innenminister, den Hessischen Ministerpräsidenten, den Offenbacher Landrat. Verfasserin ist Lehrerin Dr. Brigitta Simbürger. Sie schreibt auch im Namen von 25 weiteren Kollegen. Parallel dazu solidarisieren sich mehr als 300 August-Bebel-Schüler in einem weiteren Brief mit den drei Jugendlichen aus Afghanistan.

Najib, Ahmad und Samsor – keiner älter als 18 – sind vor eineinhalb Jahren aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. Seit zehn Monaten besuchen sie eine sogenannte InteA-Klasse an der August-Bebel-Schule – dort lernen sie mit 16 weiteren Geflüchteten Deutsch, um nach dem zweijährigen Projekt einen besseren Einstieg in die Berufswelt zu schaffen.

Drohende Abschiebung

So weit könnte es womöglich gar nicht kommen, befürchten Brigitta Simbürger und andere Lehrkräfte der beruflichen Schule des Kreises an der Richard-Wagner-Straße. Denn seit Anfang April droht dem Trio die Abschiebung in die frühere Heimat Afghanistan.

Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung Teile Afghanistans als sichere Herkunftsziele deklariert, Abschiebungen in diese Gebiete sind also wieder möglich. Seitdem wurden bundesweit 107 Flüchtlinge dorthin ausgewiesen. Das Verfahren ist umstritten. So sieht etwa die Hilfsorganisation Pro Asyl Afghanistan als keineswegs sicheres Terrain. Auch die Bebel-Pädagogen argumentieren in ihrem Schreiben mit dem Risiko, das eine Ausweisung für die Jugendlichen birgt. „Abschiebungen nach Afghanistan sind menschenrechtlich nicht zu vertreten.“

Neben der Sicherheit sorgen sich die Lehrer aber auch um die Perspektiven von Najib, Ahmad und Samsor, die sie in der Heimat hätten. Najib ist Vollwaise, die Taliban haben seinen Vater getötet, seine Mutter starb zuvor im Krieg. Weder Ahmad noch Samsor wissen, was mit ihren Vätern passiert ist. Die Familien wurden durch die Flucht getrennt.

Bilder: Abiball der August-Bebel-Schule Zur Fotostrecke

In Deutschland hätten sie eine bessere Zukunft, davon ist die Gemeinschaft der August-Bebel-Schule überzeugt. Brigitta Simbürger führt in dem Offenen Brief aus: „Der Schulbesuch half ihnen, sich zu integrieren und Freunde zu finden; sie konnten darauf hoffen und damit beginnen, sich eine soziale Existenz aufzubauen.“

Während einer der von Abschiebung bedrohten August-Bebel-Schüler im Main-Kinzig-Kreis heimisch geworden ist, haben die anderen beiden rund um Offenbach ein neues Zuhause gefunden. Für sie sind die Behörden des Kreises Offenbach zuständig.

Dort bewertet man das Problem weniger dringlich als in der Lehrerschaft. „Da ist noch keine Gefahr im Verzug“, beschwichtigt Pressesprecherin Kordula Egenolf und betont, dass das Verfahren noch gar nicht entschieden sei. Aktueller Status: „Nichtvollziehbar ausreisepflichtig“. Ob und bis wann die Jugendlichen abgeschoben würden, müsse noch gerichtlich geprüft werden. Gegen das Urteil könne dann noch Berufung eingelegt werden, so die Sprecherin.

Schüler verunsichert

Doch allein die drohende Ausweisung verunsichere die Schüler, beschreibt Pädagogin Brigitta Simbürger. Und zwar nicht nur die direkt Betroffenen. Die Abschiebungsbescheide gegen Najib, Ahmad und Samsor, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erteilt wurden, hätten das Klima in der Klasse völlig verändert.

„Viele unserer Jugendlichen sind niedergeschlagen, antriebslos und klagen über Schlafstörungen, weil sie Angst haben, abgeholt zu werden.“ Die Furcht vor einer Abschiebung in die frühere Heimat lähme, belaste und demotiviere auch die anderen Geflüchteten in der Integrationsklasse, betont Lehrerin Simbürger.

Rubriklistenbild: © dpa