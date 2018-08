Städtische Investitionen: Zwei Drittel in Schulen und Kitas

Offenbach - „Kinder an die Macht“, forderte schon Herbert Grönemeyer. Damit die Kleinsten in der Gesellschaft irgendwann das Kommando übernehmen können, brauchen sie gute Bildungsvoraussetzungen. Von Steffen Müller

Das wissen auch die Verantwortlichen im Rathaus: In den letzten zehn Jahren wurden zwei Drittel der städtischen Investitionen in die Sanierung und den Neubau von Schulen und Kitas gesteckt.

200 Millionen Euro – so viel investierte die Stadt in den letzten zehn Jahren Neubau und die Instandhaltung von Schulen und Kitas. Und das ist erst der Anfang. „Wir haben noch viel zu tun“, sagt der zuständige Dezernent Paul-Gerhard Weiß. Das muss er auch. Denn die Schulen und Kitas platzen aus allen Nähten. Es herrscht Raumknappheit, in einigen Einrichtungen ist die Ausstattung weit unter Durchschnitt. „Seit zehn Jahren ist die Schulsanierung ein Schwerpunktthema für uns“, sagt Weiß. Dafür gehe die Stadt mit ihren Investitionssummen über die Schmerzgrenze. „Andere Projekte sind daher nicht immer realisierbar.“

Um ein attraktiver Standort für junge Familien zu sein, müsse in die Bildung investiert werden, so Weiß. Hinzu kommt, dass die Stadt auf die steigende Schülerzahl reagieren muss. Bis vor zehn Jahren wurden noch mit 1100 Einschulungen pro Jahr gerechnet. Am Dienstag begann für rund 1300 Erstklässler der Ernst des Lebens. Und der Trend steigt weiter. „Im letzten Jahr hatten wir in Offenbach 17.612 Schüler“, sagt Thomas Löhr, Leiter des Stadtschulamtes. Bis 2022 rechnen die Experten mit 20.000 Kindern.

Daher wurden und werden bereits mehr als die Hälfte der Schulen saniert und/oder bekamen Neubauten. Für viele weitere Einrichtungen sind die Planungen weit fortgeschritten. Nicht immer lief alles nach Plan, wie bei der Kernsanierung der Käthe-Kollwitz-Schule. Wie berichtet, verzögert sich die Fertigstellung, die Kosten steigen um 4,5 Millionen Euro auf 23,45. Daniela Matha, als Geschäftsführerin der Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft (OPG) auch für die Schulbauten zuständig, hat jedoch keine Bedenken, dass es bei den anderen geplanten Arbeiten ebenfalls zu einer Kostenexplosion kommen wird. „Bei der Käthe-Kollwitz-Schule erfolgte der Projektbeschluss bereits 2013. Das ist eine lange Spanne zwischen Planung und Beginn der Bauphase im Juni 2017.“ In dieser Zeit habe sich einiges geändert. Durch den Bau-Boom wurden beispielsweise die Arbeitskräfte immer teurer.

Da bei den anstehenden Projekten, etwa die Erweiterung der Edith-Stein-Schule um einen Oberstufenzweig, Projektbeschluss und Baubeginn zeitlich näher aneinander liegen, seien so bei der Kostenkalkulation weniger Unwägbarkeiten zu erwarten. Außerdem sind die Ausgaben für einen Neubau immer einfacher zu berechnen als für eine Sanierung eines Altbaus. Bei der Käthe-Kollwitz-Schule beispielsweise wurde erst während der Maßnahmen Asbest gefunden.

Also besteht Hoffnung, dass sich die Kosten für die geplanten – und dringend benötigten – Neubauten für eine weitere Grundschule in der Innenstadt und ein viertes Gymnasium im Rahmen halten. Dafür gibt es ein ganz anderes Problem: Es müssen erst Grundstücke gefunden werden. Dies ist aus mehreren Gründen schwierig. Zum einen schränkt das Luftlärmschutzgesetz die Stadt bei der Suche nach Standorten ein (wir berichteten). Außerdem gibt es schlichtweg zu wenig Grundstücke, die überhaupt in Frage kommen. Als einzige Option für das Gymnasium gilt der Güterbahnhof. Hier gab es bereits gute Gespräche mit dem Investor Aurelis, berichtet Weiß. Für die Grundschule werden mehrere Standorte geprüft: Das derzeitige Postbank-Grundstück an der Marienstraße und eine freie Fläche auf dem Grundstück der Bachschule.