Löcher in der Kanalisation: kostspielige Lecks

Offenbach - Regelmäßig müssen auf Offenbachs Straßen der Asphalt ausgebessert und Schlaglöcher gestopft werden. Doch nicht nur die Überlastung durch Autos sorgt für Probleme, auch der Zustand der Kanalisation führt immer wieder zu Fahrbahnsperrungen. Von Steffen Müller

+ © Polizei Südosthessen Zufällig vorbeifahrenden Polizisten staunten nicht schlecht, als sie auf ihrer Streife Anfang Juni auf der Mühlheimer Straße ein großes Loch im Asphalt entdeckten. 40 Zentimeter war es breit, 70 tief. Grund des Fahrbahneinsturzes auf Höhe des Neuen Friedhofs war ein geborstenes Kanalrohr, das Regenwasser ableitet. Durch die Unterspülung wurde der Boden ausgehöhlt. Bis der Schaden repariert war, dauerte es fünf Wochen, in der Zeit bildeten sich im Berufsverkehr lange Staus, da eine Fahrspur auf der Mühlheimer gesperrt werden musste.

Die unvorhersehbare Baumaßnahme hatte auch Auswirkungen auf andere Strecken in Offenbach: Die geplante Sanierung des Karl-Herdt-Wegs musste verschoben werden und konnte erst in Angriff genommen werden, als die Kettelerstraße schon gesperrt war. Somit wurde an zwei Wochenenden im Oktober eine weitere Zufahrt nach Bürgel gekappt.

Eine Ausnahme war der Fahrbahneinbruch auf der Mühlheimer nicht. Auch auf der Rumpenheimer und der Parkstraße kam es in diesem Jahr zu Absenkungen, da die Kanalisation brüchig war und es so zu Ausspülungen des Bodens gekommen war.

Theoretisch existieren noch weitere Ursachen für Fahrbahneinbrüche, wie Jürgen Weil, der Referent von Baudezernent Paul-Gerhard Weiß, erläutert. „Es gibt auch Einbrüche, wenn Straßen über frühere Wohngebiete führen und die Keller der abgerissenen oder von Bombenabwürfen zerstörten Häuser nur unzureichend verfüllt wurden.“ Eine weitere Ursache können auch Rattenlöcher sein, weiß er. Dies passiert, wenn Anwohner gewohnheitsmäßig Nahrungsmittel durch die Toilette entsorgen und die Tiere damit anlocken und zur Vermehrung ermuntern. Eine große Zahl von Nagern gräbt in der Nähe ihre Löcher und perforiert damit förmlich den Boden.

Doch die jüngsten Fälle waren allesamt auf Lecks im Kanalnetz zurückzuführen. Und damit steht die Stadt vor einem Problem. Denn nicht immer sind ihre eigenen Kanäle Schuld an den Ausspülungen. Viele Hohlräume, die zu Straßensetzungen führen, stammen von privaten Anschlüssen. Vor allem ältere, die seit 20 Jahren bestehen, seien ein Problem, berichtet Weil. Viele seien in Zeiten des Baubooms nicht fachmännisch angeschlossen worden und nun undicht.

Aus rechtlichen Gründen darf die Abteilung Entwässerung des Stadtservices diese privaten Anschlüsse aber nicht kontrollieren. Somit gibt es kein genaues Bild, wie das gesamte Offenbacher Kanalnetz aussieht und in welchem Zustand es sich befindet, obwohl die Kanalisation gemäß der Vorgabe aus der Eigenkontrollverordnung Hessen (EKVO) immer wieder per Kanalkamera kontrolliert wird. Weil rät Hausbesitzern daher, ihre Anschlüsse regelmäßig überprüfen zu lassen. Ist nämlich erwiesen, dass ein defekter privater Hausanschluss zu einem Fahrbahneinbruch geführt hat, muss der Eigentümer für die Reparatur aufkommen.

Dass der schlechte Zustand der Straßen solche Fahrbahneinbrüche verursacht, verneint Weil. „Auch eine bessere Asphaltdecke kann nicht verhindern, dass bei Belastung die Straße absackt.“ Die steigende Bevölkerungszahl wirke sich ebenfalls nicht gravierend auf die Beschaffenheit der Straßen aus, sagt er. Generell steige bei zunehmender Bevölkerungsdichte der Straßenverkehr im Verhältnis geringer, sodass es zu einem erheblichen Bevölkerungswachstum kommen müsste, um die Auswirkungen zu spüren. Maßgeblich für die Straßenschäden sei neben Frost und Tau vor allem die Belastung durch die Schwerlastwagen. Jürgen Weil: „Grundsätzlich sind Straßen nur für eine gewisse Lebensdauer angelegt. Erhöhen sich die Verkehrsbelastungszahlen insbesondere im Schwerverkehr, verkürzt sich die Lebensdauer und es treten früher Schäden an der Oberfläche auf.“ Straßeneinbrüche könnten dadurch aber nicht entstehen.