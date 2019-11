Maindeich: Stadt stellt neue Pläne vor - und rechnet mit 18,7 Millionen Euro Kosten

Die Deichabschnitte, die sich in der Zuständigkeit der Stadt befinden und noch saniert werden müssen (–––), sind rund 2,6 Kilometer lang. Das Land hat das vor gut zehn Jahren erledigt (–––).

Offenbach – Der Maindeich wird saniert und ertüchtigt. Momendemal… hatten wir diese Ankündigung nicht schon vor etlichen Jahren?

Offenbach - Tatsächlich gleicht das 18,7-Millionen-Vorhaben einer jener Geschichten, die über die Zeit in Vergessenheit geraten sind und neu erzählt werden wollen: Nach einem heftigen Diskurs in Teilen der Stadtgesellschaft über die Gestaltung des Deichs hatte sich seinerzeit ein (zäher) Kompromiss durchgesetzt. Den kippte das Regierungspräsidium – vor allem wegen einer sehr langen Dammöffnung vor dem Isenburger Schloss. Die jetzt „überplanten Pläne“ stellt die Verwaltung am Donnerstagabend den Bürgern vor. Das Interesse ist verschwindend gering.

Gut zwei Dutzend Zuhörer nehmen dort Platz, wo sonst das Parlament tagt. Die belegten Brötchen und Laugenstangen hätte für die zehnfache Anzahl gereicht. Im Plenum sitzen fünf Stadtverordnete, sieben Rumpenheimer und fünf Bürger, die zwischen Main und Berliner Straße wohnen. Also in jenem Gebiet, das als tiefster Punkt Offenbachs von Hochwasser und Starkregen am meisten und am ehesten betroffen ist. Zwischen Carl-Ulrich-Brücke und Allessa-Areal soll nun ein „einheitliches Schutzniveau“ erreicht werden, das die Innenstadt vor einem Hochwasser schützt, das rechnerisch alle 200 Jahre auftritt. Oder - angesichts der weltweiten Klimaveränderung - möglicherweise auch öfters.

Offenbach: Maindeich-Sanierung kostet Millionen

Ums kurz zu machen: Alle Diskussionen, ob Sanierung und Ertüchtigung des Deichs notwendig sind (ein Zuhörer bezeichnet es als „overingenieurt“) sind hinfällig. Das Land hat es angeordnet, notfalls übernimmt das Regierungspräsidium das Projekt. Ein Szenario, das die Stadt um jeden Preis verhindern will, um überhaupt gestalterisch Einfluss nehmen zu können. Dass es letztlich zu erheblichen zeitlichen Verschiebungen gekommen ist, hat auch Gutes. Zwar rechnet die Stadt laut Planungsdezernent Paul-Gerhard Weiß (FDP) mit Kosten von beinahe 19 Millionen Euro und damit rund 6,7 Millionen mehr als bei der Vorlage von 2012. „Allerdings können mindestens 80 Prozent gefördert werden. Daher steigt der städtische Anteil nur geringfügig von 8,6 auf 8,7 Millionen Euro.“

+ Aus und vorbei? Das kann man nicht einheitlich für den Baumbestand sagen; an einigen Stellen bleibt die Doppel-Reihe stehen, an anderen wird main- oder straßenseitig gefällt, oder es erfolgt ein Kahlschlag mit folgender Neuanpflanzung. Foto: Kuhn © Kuhn

Die neuen Pläne liegen nun dem RP in Darmstadt vor, mit einer Entscheidung rechnet die Stadt bis Ende des Jahres. Den prüfenden Blick werfen die Beamten sicher auf zwei Punkte: die Übergänge an Schloss- und Herrnstraße, die eine (behutsame) Öffnung der Stadt zum Fluss bringen sollen – Offenbach am Main, nicht allein als Ortsname.

Offenbach: Maindeich soll deutlich breiter werden

Vorgesehen ist dies: Das Deichtor an der Schlossstraße soll neu gebaut, der Durchgang von derzeit 5,50 auf 15 Meter verbreitert und von aktuell 2,20 auf 2,50 Meter erhöht werden. Zudem soll der Zugang zur Deichpromenade, der derzeit nur über zwei Treppen möglich ist, künftig auf einer Seite (Richtung Mainpark) auch über eine barrierefreie Rampe möglich sein. Unter dem Treppenaufgang soll eine öffentliche Toilettenanlage gebaut werden. Für den Fall von Hochwasser wird eine mobile Staumauer vor dem Deichtoreingang aufseiten der Mainstraße vorgesehen. Die neue Planung sieht auch eine neue Lösung für den Mainzugang auf Höhe der Herrnstraße vor. Dort soll die steile Treppe einer sieben Meter breiten barrierefreien Kombi-Lösung aus Treppe und Rampe weichen.

+ Neu gedacht: Der Übergang von der Herrnstraße soll etwa 7,50 Meter breit und barrierefrei werden. © Stadt

Nach Auffassung von Manfred Reißmann, dem Veranstalter des wöchentlichen Flohmarkts, ist das aber nicht durchdacht. „Die Toilette ist schlecht platziert, sie muss an die Speyerstraße“, denkt er an seine Beschicker und Käufer. Geht nicht! Aus Kostengründen nutzt die Stadt ein „vorhandenes Bauwerk“ für den öffentlichen Lokus, über eine zweite Anlage müsse man später reden. Nur so viel ist sicher: mainseitig sind stille Örtchen nicht statthaft.

Und der Knackpunkt Bäume? Von 250 müssen 141 fallen, 135 werden aus Baumarten nachgepflanzt, „die für den Standort geeignet sind und nach heutigen Erkenntnissen am besten an die veränderten Klimabedingungen angepasst sind“. Landschaftsarchitektin Ulrike Stockert verspricht: „Die neuen Bäume bekommen bessere Bedingungen als die alten, weil mit Substrat aufgefüllt wird.“

Diese Nachricht erreicht nicht alle. Die ersten der wenigen Zuhörer sind da schon gegangen.

VON MARTIN KUHN