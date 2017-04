Diebe klauen Auto und Zubehör im Wert von mehr als 28.000 Euro

Offenbach - BMW-Modelle sind das Ziel von Unbekannten in Offenbach. Aus drei Autos klauen sie Lenkräder, Navis und weiteres Zubehör. In Maintal wird dagegen gleich ein komplettes Auto mitgenommen.

Zwischen Donnerstag und Samstag sind die Automarder laut Polizei in Offenbach aktiv. Hier verschaffen sie sich zu drei neuwertigen BMW-Modellen Zugang - sowohl in der Körner- als auch in der Tulpenhofstraße. Um ins Wageninnere zu kommen, schlagen sie unter anderem die Scheiben ein. Wie die Polizei berichtet sind ihre Beute dann Lenkräder samt Airbag, fest eingebaute Navigationssysteme und weitere Bedienelemente. Experten schätzen den Schaden auf rund 13.500 Euro. Zeugen, die etwas von den Aufbrüchen mitbekommen haben, sollen sich unter der 069/8098-1234 bei der Kriminalpolizei melden.

Top 10 der Autodiebe Zur Fotostrecke

In Maintal komplettes Auto entwendet

In der Maintaler Goethestraße nehmen Unbekannte dagegen am Ostersamstag gleich ein ganzes Auto mit, wie die Polizei berichtet. Der neun Jahre alte schwarze Audi A6 war geparkt und hatte noch einen Wert von rund 15.000 Euro. Das Auto hat die amtlichen Kennzeichen MKK-NP 920. Die Beamten hoffen jetzt auch in diesem Fall auf Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Audis geben können. Sie melden sich bei der Kripo unter der 06181/100-123. (jo)

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa