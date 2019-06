33. Mainuferfest lockt zahlreiche Besucher zum Kulturkarree

Ein buntes Treiben mit vielen kulinarischen Kostbarkeiten, kreativen Darbietungen, Spielen und Informationsständen war die mittlerweile 33. Ausgabe des Mainuferfestes am Wochenende.

Offenbach – Insgesamt 117 Vereine, Verbände und Initiativen haben sich in diesem Jahr zwischen Büsingpalais und Isenburger Schloss präsentiert. Neben altbekannten und immer wieder gerne gesehenen Ständen wie dem des Angelsportvereins Offenbach (ASV), der auch diesmal wieder mit leckerem Steckerlfisch und Fischbrötchen lockt, finden sich am Mainufer auch einige Vereine, die ganz neu oder erst nach jahrelanger Pause wieder dabei sind. Wir haben uns mit einigen von ihnen unterhalten.

Am Stand des Vereins Foodsharing Offenbach fällt als erstes das prächtige frische Gemüse ins Auge, das sich auf dem Tisch türmt. „Wir möchten Lebensmittel vor dem Wegwerfen retten“, berichtet der Vorsitzende Nico Hauser. „Wenn man Lebensmittel produziert und die Ressourcen verwendet, sollte man sie auch essen.“ Um der Verschwendung von Nahrungsmitteln entgegenzuwirken, haben Hauser und seine Mitstreiter vom Offenbacher Ableger des bundesweiten Großvereins Routinen entwickelt: „Wir erreichen dieses Ziel unter anderem, indem wir jede Woche insgesamt 2000 Kilo Lebensmittel, die sonst in den Müll gewandert wären, von Läden abholen und weiterverteilen.“ Vor allem kleinere Supermärkte sind es, die sich daran beteiligen, Bäckereien, Stände auf dem Wochenmarkt, ein Hotel in Frankfurt. „Aber auch Privatpersonen können mitmachen. Wenn man in den Urlaub fährt und noch Essen übrig hat, oder wenn man etwas gekauft hat, das einem nicht schmeckt – dann kann man das zu unseren Verteilern in den Stadtteilbüros am Goethe- und Mathildenplatz bringen.“ Seit eineinhalb Jahren gibt es Foodsharing in Offenbach. In Zukunft wollen sie auch Kurse anbieten.

Mainuferfest: Eritreische Verein mit Stand vertreten

Zum ersten Mal ist in diesem Jahr auch der Eritreische Verein am Mainufer mit einem Stand vertreten. Freunde neuer kulinarischer Erfahrungen können dort Enjera probieren – eine Spezialität aus dem ostafrikanischen Eritrea. „Das ist eine Art Gulasch“, erklärt der Vorsitzende Tewede Mogos. „Aber es gibt auch eine vegetarische Variante.“ Insgesamt 27 Menschen, die ursprünglich aus Eritrea stammen und heute in Offenbach leben, sind Mitglied im gerade mal ein Jahr jungen Verein.

Deutlich länger gibt es im Vergleich die Stiftung Lebensräume, die seit 1982 Menschen mit psychischer Erkrankung und seelischer Behinderung in Offenbach unterstützt. Keine neue Einrichtung also, aber eine, die sich erst nach langjähriger Pause wieder auf dem Fest der Vereine präsentiert. „Wir sind dabei, damit wir in der Öffentlichkeit wieder ein wenig präsenter werden“, sagt Sozialarbeiter Frank Hamburger. „Das haben wir in den letzten Jahren bei all der Arbeit nicht so gemacht.“ Denn die Initiative mit mittlerweile knapp 260 Mitarbeitern hat alle Hände voll zu tun: „Wir bieten betreutes Wohnen in besonderen Wohnformen an“, so Hamburger. „Wir gucken, dass die Leute ihr Leben während oder nach der Psychiatrie einigermaßen auf die Reihe kriegen.“ Aus Stadt und Kreis seien es insgesamt mehrere Hundert Menschen, die Lebensräume betreut. „Es zeigt sich, dass gerade mit den jungen Leuten aktuell viel passieren muss.“ Drogenabhängigkeit und Doppeldiagnosen seien in diesem Zusammenhang Themen, die ihm und seinen Kollegen immer wieder begegneten.

Mainuferfest: Verein Treffpunkt Eine Welt auch dabei

Nicht zum ersten Mal ist der Verein Treffpunkt Eine Welt dabei. Der bunte, facettenreiche Stand, der sich ein wenig abseits vom großen Trubel der Mainstraße befindet, ist einen Blick aber auf jeden Fall wert. „Wir betreiben einen Weltladen in Bürgel mit 15 ehrenamtlichen Kräften“, berichtet Vorsitzende Ulla Suchan. „Wir verkaufen Produkte aus der früher sogenannten Dritten Welt. Menschen, die dort etwas produzieren, werden für ihre Arbeit dabei fair bezahlt.“ Der Zwischenhandel sei hier größtenteils ausgeschaltet, sodass möglichst viel von den Einnahmen bei den Herstellern ankommt. „Dadurch ist die ganze Wertschöpfungskette fair.“ Interessierte finden das Geschäft mit Gewürzen, Schokolade und mehr in der Langstraße 62.

