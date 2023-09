Party für das Millionenprojekt: Offenbacher Marktplatz eröffnet

Von: Julius Fastnacht

Nach mehr als zwei Jahren Umbauarbeiten weiht die Stadt den neuen Offenbacher Marktplatz ein. Von ihm soll auch der Einzelhandel profitieren.

Offenbach – Rund um die neuen Dächer der Haltestelle, die sich wellen wie Riffle-Chips, sitzen die Menschen und klatschen zu den Klängen der Band auf der Bühne. Da, wo sonst Offenbachs Buslinien entlanggleiten, verkauft ein Stand Wildbratwürstchen vom Grill. Und am neu positionierten Steinbrunnen kühlen sich die Kinder. Partystimmung an der Waldstraße: Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit und einem Umbauetat, der von 5,5 auf rund 9,8 Millionen Euro in die Höhe schoss, hat die Stadt am Samstag den runderneuerten Marktplatz eröffnet.

Wie Offenbacher den neuen Marktplatz bewerten

Der ist Offenbachs wichtigste Kreuzung: Verkehrsknotenpunkt, an dem sich die zentralen Buslinien der Stadt treffen. Aber auch Nadelöhr, das die Gastronomie am Wilhelmsplatz mit dem Einzelhandel in der Frankfurter Straße verbindet. Mehr Platz zum Sitzen und Flanieren im südlichen Teil des Areals, ein öffentlicher Trinkwasserbrunnen, japanische Schnurbäume, helleres Pflaster, das Hitze absorbieren soll. Fragt sich: Wie bewerten die Offenbacher und Offenbacherinnen den neuen Marktplatz?

Sabia Salimi sitzt mit ein paar Freundinnen vor einem Grillrestaurant. Seit 23 Jahren wohnt sie in der Stadt. „Als ich 2000 hierhergezogen bin, hat mir der Marktplatz überhaupt nicht gefallen“ sagt Salimi. Die moderne Umgestaltung findet sie gelungen. „Besonders für Familien. Jedes Mal, wenn ich meine Freundin anrufe, meint sie: Ich bin am Marktplatz, meine Kinder planschen im Wasser“, sagt Salimi und lacht.

Seit Mai 2021 wurde in Offenbach am Marktplatz-Umbau gewerkelt. Jetzt gab es die Eröffnungsfete. © Julius Fastnacht

Birgit Block wartet gerade an der neu installierten Ampel, Ecke Bieberer Straße. „Dass die Waldstraße hier schmaler geworden ist, sieht gut aus“, findet sie. Eine Kritik äußert Block trotzdem: „Der neue Boden ist nett gemeint, aber er wirkt jetzt schon dreckig.“ Erst kürzlich führte die Stadt Offenbach eine Hochdruckreinigung der Fläche durch, Kosten: 30 000 Euro.

Warum der Marktplatz so wichtig für den Einzelhandel in Offenbach ist

Oliver Kanz und sein Sohn Lukas wohnen in direkter Nähe zum Marktplatz, sie kommen von einer Radtour aus Frankfurt zurück. „Viele Leute haben sich beschwert, es wäre alles so schmutzig. Aber das liegt ja nicht an der Verwaltung, sondern eher an der Bevölkerung“, sagt Kanz und zeigt auf eine Portion Pommes, die irgendwer neben einer Sitzgelegenheit ausgeleert hat. Da ist vielmehr eine andere Sache, die er bemängelt: „Mehr Grün hätte dem Platz gutgetan“ – für ein bisschen Naturgefühl sorgen nur die ausgewachsenen Bäume am Eingang zur Frankfurter Straße.

Neben der gestalterischen ist da aber immer noch die funktionelle Perspektive. Und auch die wird am Samstagabend auf der Bühne diskutiert. Frank Achenbach, Geschäftsführer der IHK Offenbach, beschreibt den ersten Impuls für die Neugestaltung des Marktplatzes: „Schon 2008 haben wir über die Zukunft der Innenstadt geredet. Es gab die Frankfurter Straße, es gab den Wilhelmsplatz. Und das, was dazwischen lag, die Verbindung, das hat nicht richtig funktioniert.“

Dass diese Verknüpfung jetzt modernisiert wurde, der Kundenverkehr künftig schneller fließt, freut vor allem den Einzelhandel. Stefan Becker, Geschäftsführer M. Schneider, sagt: „Ohne Menschen kann man keine Geschäfte machen.“ Deshalb spricht der Chef des Traditionshauses in der Frankfurter Straße ein Lob an die Stadt aus: „Dafür, dass sie sich getraut hat, die Investition in den Marktplatz zu tätigen.“ Denn obwohl Offenbach Großstadt sei, bleibe es auch eine kleine Stadt, fügt Becker mit Blick auf die kompakte Innenstadt hinzu. Eine gute Anbindung an die Gastronomie und die Händler auf dem Wilhelmplatz hält er für elementar: „Wenn das Zusammenspiel gelingt, dann haben beide Seiten gewonnen.“

E-Bike als Hauptpreis beim Offenbacher Heimat-Shoppen

Apropos gewinnen: Wer am Samstag beim Aktionstag „Heimat-Shoppen“ eingekauft hat, darf auch noch an der Tombola mitmachen, die die Marktplatz-Fete abrundet. Per Los können sich Teilnehmer Reisekoffer, Kaffeevollautomat oder E-Bike sichern. Über das Rad freuen darf sich am Ende Monir Benkaddour. Seine Losnummer: 069. (Julius Fastnacht)