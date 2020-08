Offenbach: Massentests vor Schulstart als Lösung?

Pilotprojekt bei der SG Rosenhöhe

+ © Robert Michael/DPA Covid-19-Tests per Mundabstrich werden demnächst für Mitglieder der SGR angeboten. © Robert Michael/DPA

In einer Woche startet in Hessen das neue Schuljahr - und noch halten sich Kultusministerium, Schulämter und Schulen weitgehend bedeckt, was die Regelungen zum Schutz vor einer Corona-Infektion bei Schülern und Lehrern betrifft. Gerade in Offenbach haben noch Lehrer und Eltern vor Augen, als im Mai, nur wenige Tage nach Wiederöffnung der Schulen in der ersten Pandemie-Phase, das Albert-Schweitzer-Gymnasium wegen 28 positiv auf Covid-19 getesteten Schülern und Lehrern geschlossen wurde.