TK Maxx als Nachfolger für Saturn

Ob in Offenbach der Ansturm auch so groß sein wird? Gedränge herrschte bei Eröffnung der Filiale in Heilbronn, einer von derzeit 109 bundesweit.

Offenbach - Ein seit November 2015 bestehender Leerstand in der Fußgängerzone hat ein Ende: Im Herbst eröffnet in den Räumen des ehemaligen Saturn-Elektronikmarktes eine Filiale des Unternehmens TK Maxx, das Designer-Mode zu Schnäppchenpreisen anbietet und sich vor allem bei der jüngeren Generation wachsender Beliebtheit erfreut.

Wie der Immobilienfondsdienstleister BMO Real Estate Partners Deutschland gestern mitteilte, hat er im Auftrag des Eigentümers des ehemaligen Karstadt-Hauses, einer angelsächsischen Familiengesellschaft, rund 2800 Quadratmeter Verkaufsfläche auf drei Etagen an TK Maxx vermietet. In der Immobilie Frankfurter Straße 17 sind derzeit zudem Filialen des Takko-Ableger „1982“ und des Damenmoden-Anbieters Orsay sowie ein Fitness-Studio angesiedelt.

Das Prinzip von TK Maxx ist so simpel wie erfolgreich: Ware bekannter Modemarken, die aus Restposten, Vorjahres- oder Musterkollektionen stammt, sowie Markenartikel etwa aus dem Bereich Wohnen, werden in großem Stil eingekauft und mit Rabatten von bis zu 60 Prozent angeboten. Dabei gilt der Grundsatz: Was weg ist, ist weg. Wer also ein vollständiges Sortiment etwa an Hemden, Hosen oder Unterwäsche sucht, ist bei TK Maxx falsch. „Eine Filiale wird mehrmals pro Woche mit tausenden neuen Markenartikeln und Designerprodukten beliefert“, wirbt das Unternehmen gestern in seiner Mitteilung.

TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und gehört zu TJX Europe, einem selbstständigen Unternehmensbereich von TJX Companies Inc. aus den USA. 1994 eröffnete die erste Filiale in Großbritannien. Mittlerweile ist das Unternehmen zudem in Irland, Deutschland, Polen, Österreich und in den Niederlanden mit mehr als 500 Geschäften vertreten. In Deutschland gibt es derzeit 109 Filialen unter anderem in Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden. In Hanau soll im Frühjahr ein Laden im Forum Hanau eröffnen. Bis zu 65 Arbeitsplätze verspricht das Unternehmen für Offenbach, der genaue Eröffnungstermin im Herbst steht noch nicht fest.

Bei der städtischen Wirtschaftsförderung ist man froh, dass endlich ein Nachfolger für Saturn gefunden wurde. Citymanagerin Birgitt Möbus und Amtsleiter Jürgen Amberger sind überzeugt, dass die Neuansiedlung eine Magnetwirkung haben wird und auch die umliegenden Geschäfte davon profitieren. Erste Kontakte mit dem Unternehmen seien bereits 2014 auf der Immobilienmesse Expo Real in München geknüpft worden, berichtet Birgitt Möbus. Jürgen Amberger weist zudem darauf hin, dass der Eigentümer der Immobilie umfangreiche Umbaumaßnahmen im Objekt vornehme, das – obwohl mittlerweile in mehrere Geschäfte unterteilt – immer noch den Flächenzuschnitt eines Kaufhauses habe. So könne der Eigner bei einem Mieterwechsel schneller und flexibler reagieren.

Das 1965 erbaute ehemalige Karstadt-Haus hat in den mehr als fünf Jahrzehnten seines Bestehens schon viele Mieter gesehen: Dem Aus von Karstadt 1997 folgte ein 40 Millionen Mark teurer Umbau der Immobilie. 1999 bezogen Saturn, H&M, Orsay und der Modemarkt Adler verschiedene Etagen des Gebäudes. Nach der Geschäftsaufgabe von Adler 2005 zog Saturn nach erneutem Umbau in die unteren Stockwerke und vergrößerte sich. 2010 übernahm der Textilhändler „1982“ die Räume von H&M. Nach dem Auszug von Saturn im November 2015 war kurzzeitig der Textil-Discounter Primark als Nachfolger im Gespräch. (mad)