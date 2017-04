FDP setzt sich für mehr Busse und Bahnen ein

Offenbach - Nach Auffassung der FDP ist die Verkehrsinfrastruktur der Region nicht in der Lage, das Bevölkerungswachstum aufzunehmen.

Fraktionschef Oliver Stirböck verweist auf Prognosen, wonach im Regierungsbezirk Darmstadt bis 2030 rund 280.000 Menschen mehr leben werden als jetzt. So sehr die Zuzüge eine Chance etwa für die Offenbacher Stadtreparatur seien, so bildeten sie eine Herausforderung für die Verkehrspolitik. Denn weder die Straßeninfrastruktur noch der ÖPNV seien auf dieses Wachstum ausgelegt. Stirböck sieht dabei den Verkehrsträger Straße zunehmend an seinen natürlichen Grenzen. Dies sei eine Chance für den ÖPNV.

Aus Offenbacher Sicht sei dabei die S-Bahn-Südtangente vom Flughafen, über den Offenbacher Hauptbahnhof von Bedeutung. Stirböck fordert zudem zu prüfen, wie eine direkte Verbindung zwischen Oberrad und der Offenbacher Innenstadt hergestellt werden kann - etwa durch eine durchgehende Buslinie. Er erinnert daran, dass sogar die Revitalisierung der Straßenbahnlinie 16 bis zur Kaiserstraße in Offenbach vorgeschlagen beziehungsweise ihre Verlängerung bis nach Fechenheim diskutiert worden sei. (mad)

© dpa