Mehr als jeder Dritte fährt mit mangelhaftem Autolicht

Offenbach - Jeder dritte Pkw fährt mit mangelhaftem Autolicht, jeder zehnte blendet andere Verkehrsteilnehmer. Das ist das Ergebnis des Licht-Tests 2018.

Noch etwas düsterer sieht die lokale Bilanz aus – was auch an der vergleichsweise schlechten wirtschaftlichen Situation so mancher lokaler Autobesitzer liegen dürfte. Meisterbetriebe der Kfz-Innungen haben im Oktober an mehreren Millionen Fahrzeugen die Beleuchtungen überprüft. Mehr als 100.000 dieser Tests flossen in die jetzt von Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) und Deutscher Verkehrswacht (DVW) veröffentlichte Statistik ein.

+ Der Licht-Test wird seit 1956 vorgenommen und vom Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe und der Deutschen Verkehrswacht organisiert. Die Gesamtbilanz ist eher betrüblich. © ZDK Die Bilanz: An 32,6 Prozent der Pkw wurde die Lichtanlage beanstandet. Damit blieb die Anzahl der Fahrzeuge mit Mängeln bundesweit im Vergleich zu 2017 (32,7 Prozent) nahezu unverändert. Die Anzahl an Fahrzeugen mit Mängeln im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich in Hessen ein wenig verbessert. 10.752 Tests sind in die Statistik eingeflossen. Aber auch die hessische Gesamtstatistik zeigt, dass 25 Prozent (Vorjahr 30 Prozent) immer noch Fehler an der Beleuchtung aufweisen.

Im Innungsbezirk der Innung des Kfz-Gewerbes für Stadt und Kreis waren dies 39 Prozent. Nach Auskunft von Rolf Nover, Obermeister der Innung des Kfz-Gewerbes Offenbach, setzen sich die Zahlen der Mängel wie folgt zusammen: Bei 38 Prozent der Fahrzeuge war mindestens ein Scheinwerfer nicht in Ordnung und bei 36 Prozent war das Frontlicht zu hoch eingestellt. 8 Prozent der Fahrzeuge fuhren auf einem Auge blind. Ein Totalausfall beider Scheinwerfer gab es bei 0,7 Prozent der Tests. Bei der rückwärtigen Beleuchtung sind es 16 Prozent und beim Bremslicht 21 Prozent.

Einen Monat lang, vom 1. bis 31. Oktober, konnten Autofahrer die Beleuchtungsanlagen ihres Fahrzeuges unter anderem in den rund 38.000 Meisterbetrieben der Kfz-Innungen kostenlos überprüfen und bei Bedarf korrigieren lassen. (mk)

