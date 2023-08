Offenbach: Mehr Senioren von Armut bedroht

Von: Frank Sommer

Seit über 20 Jahren gibt es die evangelische Schuldnerberatung für Menschen in der Stadt Offenbach. Die Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine seien im Geldbeutel, derer, die ohnehin wenig haben, deutlich spürbar.

Offenbach - Die Folgen der Inflation spüren alle Menschen im Geldbeutel: Laut Statistischem Bundesamt sind die Preise für Nahrungsmittel im Vergleich zum Vorjahresmonat um elf Prozent gestiegen, für Energie um 5,7 Prozent. Gerade wenn das Geld ohnehin knapp ist, kann die Teuerung zu einer finanziellen Schieflage führen. Bei der evangelischen Schuldnerberatung sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des russischen Überfalls auf die Ukraine spürbar.

„Wir stellen fest, dass bei den Menschen immer weniger Ressourcen vorhanden sind“, sagt Michael Franke, Leiter des Evangelischen Zentrums für Beratung in Offenbach. Seit fast eineinhalb Jahren, seit Beginn des russischen Angriffs, sei die allgemeine Lebenshaltung merklich teurer geworden.

Gerade Klienten, die schon Geldprobleme hatten und etwa zum Abbau bestehender Schulden Ratenzahlung mit ihren Gläubigern vereinbart haben, hätten inzwischen Schwierigkeiten, diese zu bedienen. Die Geldmenge, die im Monat zur freien Verfügung stehe, gehe merklich zurück. Wenn die Finanzlage ohnehin angespannt sei, könne dies dazu führen, dass die komplette Haushaltsführung kippe.

Die Zahl der Ratsuchenden ist zwar nicht signifikant gestiegen, aber aus den Gesprächen und der jeweiligen Finanzlage lasse sich deutlich ablesen, dass die allgemeine Situation sich verschlechtert habe. „Wir haben in Offenbach ein gleichbleibend hohes Niveau an Zahlen Hilfesuchender“, sagt Franke. Pro Jahr melden sich 500 Personen neu bei der Schuldnerberatung, dazu die Bestandsklienten, die über längere Zeit betreut werden.

Der Großteil ist zwischen 30 und 50 Jahre alt, im vergangenen Jahr stellte diese Gruppe 49 Prozent der Hilfesuchenden. Etwa 54 Prozent aller Schuldner sind Männer. Auffällig ist, dass die Zahl der Senioren, die sich wegen finanzieller Probleme an die Beratungsstelle wenden, deutlich gestiegen ist: Vor drei Jahren lag die Zahl der Personen ab 60 Jahren, die Rat suchten, noch bei elf Prozent, nun ist sie auf 17 Prozent gestiegen. „Senioren bekommen die allgemeine Teuerung deutlich zu spüren“, sagt Franke. Die Zahl der Betroffenen dürfte noch höher sein, denn in der Statistik ist dieses Jahr noch nicht ausgewertet.

Nicht die allgemeine Lebensführung, sondern unerwartete Ereignisse weisen oft den Weg in die Schulden: Arbeitsplatzverlust, Trennung, Krankheit oder gescheiterte Selbstständigkeit zählen dazu, sagt Franke. „Durch ungeplante Einkommensreduzierung reicht das Geld nicht mehr für die bisherige Lebenshaltung.“

Wichtig sei es, dass sich Betroffene rasch melden, bevor sich die Mahnungen stapeln. Die Schuldnerberatung gibt nicht nur Hilfe zur Budgetführung, Klienten erfahren auch, was Inkassofirmen dürfen oder wie weit Lohnpfändung gehen darf.

Hilfe bei Schulden Die evangelische Schuldnerberatung hilft seit mehr als 20 Jahren, wenn Menschen in Geldnot geraten. Finanziert wird sie von evangelischer Kirche, Stadt Offenbach und Land Hessen. Unter Telefon 069 82977040 oder E-Mail an schuldnerberatung@offenbach-evangelisch können Termine für Budget- oder Schuldenberatung vereinbart werden. Das Angebot ist kostenlos. Mehr Infos unter evangelische-beratung.com/schulden

„Viele haben wegen der Schulden große Gewissensbisse und fürchten, dass die Polizei demnächst bei ihnen vor der Tür steht“, sagt Franke. Ob der Weg in die Privatinsolvenz eine Möglichkeit ist oder doch eine Einigung mit den Gläubigern durch Einmal- oder Ratenzahlungen, das komme auf die Situation an. Allerdings sei es wegen der Inflation wesentlich schwieriger geworden, dass Schuldner regelmäßig eine monatliche Rate zahlen könnten.

Die Schuldnerberatung sei aktuell am Limit, sagt Franke. „Wir sind an der Grenze dessen, was wir leisten können.“ 3,8 Stellen gibt es in der Stadt Offenbach, jeder Betreuer hat etwa 300 Klienten. „Man muss aber bedenken, dass sich manche nur ein- oder zweimal melden, andere dauerhaft betreut werden“, sagt Franke. Aktuell sei eine weitere Stelle ausgeschrieben. „Statistiken zeigen aber, dass nur zehn Prozent der Menschen, die überschuldet sind, Beratung aufsuchen.“

