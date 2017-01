Sanierungsverfahren: Anreiz für Hauseigentümer

Offenbach - Unter anderem durch steuerliche Anreize will die Stadt Hauseigentümer in der Innenstadt dazu motivieren, in die Modernisierung ihrer Immobilien zu investieren. Von Matthias Dahmer

Dazu soll ein förmliches städtebauliches Sanierungsverfahren nach dem Baugesetzbuch auf den Weg gebracht werden. Der Einfluss der Kommune auf die privaten Eigentümer ist begrenzt. Das weiß auch Marion Rüber-Steins, Referatskoordinatorin im Stadtplanungsamt, die das Vorhaben. „Wir brauchen privates Engagement, können aber nur unterstützen und die Rahmen setzenden Maßnahmen liefern“, sagt sie. Dazu gehört unter anderem das seit 2011 laufende Fassadenprogramm, in dem bislang 26 Projekte angepackt wurden. „Dennoch bleiben eine Menge Baustellen“, bilanziert Rüber-Steins mit Blick auf die City-Immobilien. Im vergangenen Sommer, so berichtet sie weiter, habe man eine Bestandsaufnahme aller Gebäude im künftigen Sanierungsgebiet vorgenommen. Es reicht in Ost-West-Richtung etwa von der Karl- bis zur Luisenstraße und in Nord-Süd-Richtung von der Berliner- bis zu Bismarckstraße. Es handelt sich um knapp 400 Gebäude mit fest ebenso vielen Eigentümern.

Während im Fassadenprogramm vor allem gestalterische Aspekte im Vordergrund standen, sollen mit dem neuen Sanierungsverfahren die Eigentümer dazu bewegt werden, ihre Immobilie auch funktionell und energetisch zu ertüchtigen. Via städtischer Sanierungssatzung wären Steuervorteile für die Angesprochen möglich. Rüber-Steins verspricht: „Das ist hochgradig attraktiv.“ Zumal über das Fassadenprogramm solche Investitionen in Gebäude mit Sanierungsrückstand nicht erfasst seien.

Das angepeilte Verfahren, das vom Stadtparlament noch abgesegnet werden muss, ist als flankierende Maßnahme zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt zu verstehen. Los gehen soll es mit vorbereitenden Untersuchungen, die unter anderem mit einer Befragung der Eigentümer verbunden sind. Sie schließen mit einem Bericht ab, in dem die städtebaulichen Missstände oder die Begründung der Erforderlichkeit der Sanierung enthalten sein müssen.

Danach wird das Sanierungsgebiet in Form einer Satzung festgelegt. Eigentümer die sich zur Modernisierung entschließen und die steuerlichen Vorteile nutzen wollen, müssen einen Vertrag mit der Stadt abschließen. Zusätzliche gute Nachricht: Weil es sich um ein sogenanntes vereinfachtes Sanierungsverfahren handelt, mit dem keine Erhöhung des Bodenwerts des Grundstück verbunden ist, wird für die Eigentümer auch kein Ausgleichsbetrag fällig.

Nach dem zu erwartenden positiven Beschluss im Stadtparlament am 2. Februar sollen in den Wochen danach die vorbereitenden Untersuchungen starten. Der Erlass der Sanierungssatzung ist fürs dritte Quartal geplant, anschließend wollen die Initiatoren in die Umsetzungsphase gehen. Zur Beratung der Immobilieneigentümer regt das Stadtplanungsamt die Beauftragung eines „Quartiersarchitekten“ an. Die Beauftragung sei über das Programm „Aktive Innenstadt“ förderfähig, heißt es. Infos für interessierte Eigentümer von Innenstadt-Immobilien gibt es bei: Marion-Rüber-Steins, Tel.: 069/8065 2672, E-Mail stadtplanung-baumanagement@offenbach.de