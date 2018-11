Die Mähne des Löwen ist zurück

Offenbach - Nach sechswöchiger Restaurierung bekommt der majestätische Löwe an der Fassade der Evangelischen Markuskirche auf dem Buchhügel sein Mosaik zurück. Von Harald H. Richter

Am Samstagvormittag sind der gelernte Fliesenleger und Kaufmann Carlo Jorias aus Bensheim und sein Schwiegersohn David Steinberg dabei, zunächst die aus 2600 goldenen Vetricolor-Quadraten bestehende Mähne des Königs der Tiere in die Höhe zu hieven und in den Rahmen der viereinhalb Quadratmeter großen Figur einzupassen. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt der Firmenchef zufrieden und wuchtet das 35 Kilo schwere Element nach oben.

2600 funkelnde Steine bilden das Langhaar des männlichen Löwen ab, das Symbol für den Evangelisten Markus. „Einige Felder bleiben zunächst ausgespart, damit wir es mit dem Rahmen verschrauben können, erklärt der Experte. „Anschließend werden die restlichen abgetönten Mosaiksteinchen eingefügt und verklebt.“ Die Stahlummantelung war in einem anderen Fachbetrieb ebenfalls grundlegend gesäubert worden. Das geschah bei den Metallbildhauern Gebrüder Klemisch, die schon die kupfernen Türen der Betonhallenkirche auf dem Buchhügel geschaffen hatten.

Vier Wochen lang lagen die zirka fünf Millimeter starken Vetricolor-Teilchen zur Reinigung in einem Säure-Laugen-Bad. „Danach haben wir sie mit den in unserer Werkstatt vorhandenen Ergänzungsstücken wieder zusammengesetzt“, schildert Jorias das Vorgehen. Das Familienunternehmen ist spezialisiert auf die künstlerische Gestaltung moderner Bürogebäude und U-Bahnstationen. Einen ausgezeichneten Ruf hat die Spezialfirma auch im Sanieren denkmalgeschützter Objekte erworben, zum Beispiel des Großen Hauses Glückert auf der Mathildenhöhe in Darmstadt. Mittlerweile ist das Mosaik-Kontor Jorias bundesweit führend auf diesem Gebiet.

Bei der Restaurierung des Fassadenkunstwerks an dem Gotteshaus in Offenbach konnte Carlo Jorias auf vorhandenes Originalmaterial aus den 1960er-Jahren zurückgreifen. Denn sein Vater Alexander war es, der damals das Löwen-Mosaik geschaffen und vorausschauend eine Reserve angelegt hatte. Bis heute bezieht Carlo Jorias von der Mosaik-Manufaktur Vetricolor in Alte bei Vicenza, wo inzwischen ebenfalls die nächste Generation die Geschäfte führt, hochwertiges Feinglas.

Das schwerste Stück des Löwen-Mosaiks befestigen die Bensheimer Fachleute in den nächsten Tagen an der Fassade der Markuskirche. Dabei handelt es sich um rund 7500 Mosaiksteine in Grau, die eingefasst etwa 120 Kilogramm auf die Waage bringen. Die Restaurierung schlägt für die Gemeinde mit Kosten von insgesamt 22.000 Euro zu Buche, die überwiegend durch landeskirchliche Zuschüsse aus mehreren Fördertöpfen aufgefangen werden. Dennoch verbleibt ein Eigenanteil von 20 Prozent, weshalb die Markusgemeinde dafür eine Spendensammlung initiiert hat.