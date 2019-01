Falschparker in Offenbach: Teils mühsame Haltersuche

Offenbach – Falsch geparkt, Tempolimit ignoriert, Rotlicht übersehen. 16 Prozent der Autofahrer mussten im Ausland schon einmal eine Geldbuße wegen eines Verkehrsdelikts zahlen. Das hat eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag des Online-Versicherers Cosmos-Direkt ergeben. Von Martin Kuhn

Schön und gut. „Aber funktioniert das eigentlich auch in die andere Richtung?“, fragt ein Anrufer, der vermehrt Verkehrssünder mit Länder-Kennzeichen aus dem südosteuropäischen Raum in Offenbach ausgemacht haben will.

Das ist freilich lediglich ein rein subjektiver Eindruck. Aus dem Rathaus heißt es zu dieser Einschätzung: „Es ist richtig, dass auch Verkehrsverstöße von Fahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen festgestellt werden.“ Kleinteilige Statistiken gibt es nicht. Hingegen hilft Ordnungsamtsleiter Peter Weigand mit den Jahressummen für 2017 weiter: In diesem Jahr wurden im sogenannten ruhenden Verkehr (heißt: Halt- und Parkverstöße) 145.781 Verfahren eingeleitet. Daraus resultierten für die Stadt Offenbach Einnahmen in Höhe von 1.752.631 Euro. Und auch diese Zahl hat Weigand parat: Im Jahr 2017 wurden 1156 Fahrzeuge abgeschleppt.

Aber gibt es eine Sonderregelung für ausländische Autofahrer? „Nein“, sagt der Ordnungsamtschef, „meine Stadtpolizei hat die Anweisung, in den Fällen, wenn der Halter oder Fahrer nicht anzutreffen ist, abzuschleppen – wenn es rechtlich vertretbar ist.“ Das heißt im Falle eines Verstoßes: Der Halter bekommt sein Fahrzeug nur dann zurück, wenn er an Ort und Stelle die Kosten des Abschleppens und das Verwarngeld zahlt.

Ist wegen der Geringfügigkeit eines Verstoßes ein Abschleppen nicht möglich, versuchen die städtischen Behörden zunächst über das europäische Informationssystem EUCARIS den Fahrzeughalter zu ermitteln und dann bei den Meldedaten abzugleichen, ob der Halter in Offenbach wohnt. Weigand stellt klar: „Gelingt dies, bekommt er auch seine Verwarnung zugeschickt.“

Treffen die Ordnungspolizisten den Halter oder Fahrer hingegen am Fahrzeug an, können sie eine sogenannte Sicherheitsleistung nehmen, „die die vermutliche Geldbuße und die Kosten des Verfahrens beinhaltet.“ Als Beispiel dient ihm das Parken im Wurzelraum von Straßenbäumen, das gerade an Wochenenden immer wieder gern praktiziert wird. Da wären an die hundert Euro fällig.

Und falls die aufgezählten Bemühungen seitens der örtlichen Behörden nicht greifen, „gehen wir leider leer aus“, vervollständigt Peter Weigand den Satz.