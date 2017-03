„Stadt hat Besseres verdient“

Offenbach - Wie vorausgesagt: Eine Reaktion auf den SPD-Parteitag ließ nicht lange auf sich warten. Gestern landete um 11.50 Uhr eine Mitteilung von Peter Schneider im elektronischen Postfach.

+ Nach dem SPD-Parteitag sorgt sich Bürgermeister Peter Schneider um die politische Streitkultur in Offenbach. © p Der Grünen-Bürgermeister zeigte sich „verwundert“ über Aussagen des SPD-Vize Christian Grünewald. Er wirft den Genossen vor, mit „alternativen Fakten“ zu arbeiten. Während des SPD-Parteitags wurde zweimal die jüngere Stadtgeschichte gemüht: Klinik-Verkauf, Mission Olympic. Zwei Vorgänge, bei denen Schneider - so die SPD - keine gute Figur gemacht habe. „Hätte Christian Grünewald seinen Parteivorsitzenden gefragt, wäre er schlauer gewesen“, findet Peter Schneider, der sich wie Felix Schwenke um den Posten des Oberbürgermeisters bewirbt. Schwenke wisse sehr genau, dass die Initiative zur Beendigung des Markterkundungsverfahrens vom damaligen Kämmerer und Klinik-Dezernenten Michael Beseler (SPD) ausgegangen sei. „Dieser hatte schon vor Beginn meiner Amtszeit als Bürgermeister im August 2012 dem Magistrat und dem Regierungspräsidium Zahlen vorgelegt, nach denen sich der Verkauf des Klinikums nach den Angeboten im Markterkundungsverfahren nicht rechnete. Die Akten dazu sind den Stadtverordneten bekannt. Die Initiative jetzt dem politischen Mitbewerber zuzuschreiben, zeugt von einem eigenartigen Umgang mit den Fakten“, so Peter Schneider.

Auch die Aussage, er habe im Zusammenhang mit dem Sportereignis Mission Olympic eine Strafanzeige initiiert, halte einem Faktencheck nicht stand. „Jeder weiß, dass ich diese Veranstaltung von Oberbürgermeister Horst Schneider geerbt habe, der mit alleiniger Unterschrift für die Stadt eine Teilnahme verbindlich zusagte. Die Strafanzeige hat der OB alleine auf den Weg gebracht. Auch dies weiß der SPD-Vorsitzende“, stellt der Bürgermeister klar.

„Ich trage gerne meinen Teil an politischer Verantwortung, dafür bin ich gewählt. Ich werde mich nicht daran beteiligen, anderen die Verantwortung für eigenes Handeln in die Schuhe zu schieben. Das sollten andere auch so halten“, so Peter Schneider. „Erst Hass-Vorwürfe, jetzt alternative Fakten – ich mache mir ein wenig Sorgen um die politische Streitkultur. Das muss anders werden, Offenbach hat Besseres verdient.“ (mk)

